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    Karamollaoğlu: Evlenme yaşı çıkmış 28'e, Allah akıl fikir versin

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103101043997875-karamolaoglu-evlenme-yasi-cikmis-28e-allah-akil-fikir-versin/

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kadına yönelik şiddetle ilgili konuştu. "Aileyi korumadan kadına şiddeti önleyemezsiniz. Aile toplumun çekirdeği, temeli" diyen Karamollaoğlu ayrıca, "Türkiye'de kadını öne çıkaracağız diye aileyi yok saymanın yolları aranıyor. Evlenme yaşı çıkmış 28'e, Allah akıl fikir versin" ifadesini kullandı.

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. İki konudaki şiddetin kendilerini üzdüğünü söyleyen Karamollaoğlu, bunları 'gazetecilere yönelik şiddet' ve 'kadına yönelik şiddet' olarak sıraladı.

    Bu noktada gazeteci Levent Gültekin'e yönelik olarak düzenlenen saldırıya değinen Karamollaoğlu, "Son zamanlarda gazetecilere saldırıların olduğuna şahit oluyoruz. 2019'da 34 gazeteciye saldırı olmuş. 2020'de 17 gazeteci saldırıya uğramış. Biz adım adım bir rekora doğru gidiyoruz. Levent Gültekin'in fikir ve düşüncelerine hiç itibar etmememe rağmen ona yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

    Karamollaoğlu, Türkiye'de son dönemlerde kadına şiddetin arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: 

    • "Son 15 yılın rakamları ortaya atıldığında bu şiddetin 10 misline adar arttığına şahit oluyoruz. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. 2020'de 300 kadının katledildiği raporu var önümüzde. 170 kadının ise ölümü şüpheli olarak kayıtlara alınmış. Kadınlar arasında yapılan anketlerde görülüyor ki kadınlar en çok şiddetten endişe duyuyorlar.

    'Biz ülkemizde kadına şiddetin olağan bir hadise olarak görülmesini istemiyoruz'

    • Bu bizim için kanayan yaradır. Bu kanayan yarayı durdurmak için bizler gerekli adımları atmakla mükellefiz. Biz ülkemizde kadına şiddetin olağan bir hadise olarak görülmesini istemiyoruz. Sadece kanun yaparak, sadece hukuki düzenlemelerle bu konunun üstesinden gelmek mümkün değil. Kanunlar çıkardık, İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti Türkiye. Ne oldu? Kadına şiddet 10 misli arttı.
    • Biz sadece kanunlar çıkararak değil toplumda gerekli adımları atmalıyız. Eğitimde mutlaka bu konu gündeme alınmalı. Çocuklar böyle bir yanlışa tevessül etmemeleri gerektiğini anlayarak yetişmeliler. Televizyon programlarında bu konu bu şekilde gösterilmeli. Siz kadına şiddet görüntülerini gösterip ardından 'Bu ne kadar kötü' dersen başına bir iş gelir senin. 

    'İnancın değeri topluma enjekte edilmeli'

    • Hangi inançta kadına şiddet kabul görmüş? Aileyi korumadan kadına şiddeti önleyemezsiniz. Aile toplumun çekirdeği, temeli. İnanca ihtiyaç var. İnancın bu konudaki temel değerlerinin topluma enjekte edilmesine ihtiyaç var. İnancı olmayan, bu konuyu hazmetmemiş bir insan Allah muhafaza etsin zıvanadan çıkar. Sokak ortasında insanı öldürür. Cinayetler son zamanlarda artıyor. İnsanların psikolojisi bozuldu. Ekonomik sebeplerden bozuldu, siyasi sebeplerden bozuldu. Kin beslemeye teşvik ediliyorlar. Kim yapıyor bunu? Baştakiler.

    'Türkiye'de kadını öne çıkaracağız diye aileyi yok saymanın yolları aranıyor'

    • İktidarı, siyasileri ve kadın örgütlerini bu konuda salim bir akılla meseleye yanaşmaya davet ediyorum. Şimdi Türkiye'de kadını öne çıkaracağız diye aileyi yok saymanın yolları aranıyor. Allah akıl fikir versin. Evlenme yaşı çıkmış 28'e, Allah akıl fikir versin. Kadına önem vereceğiz diye analık vasfı, eşlik vasfı ikinci plana itilmeye kalkışılıyor. Allah akıl fikir versin. Ana şefkattir ya, sevgidir. Hayattır. Siz bunları gözardı etmeye kalkarsanız bu şiddeti önlemeniz mümkün olmaz"

     

    Etiketler:
    Kınama, Saldırı, Kadına şiddet, Saadet Partisi, Levent Gültekin, Temel Karamollaoğlu
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