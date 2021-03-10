Dışişleri Bakanlığı’ndan IKBY'ye 'pul' tepkisi: Vahim hatanın düzelmesini ve net bir açıklama yapılmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Irak'ı ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması planlanan pula ilişkin, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Papa Francis'in Irak ziyareti nedeniyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir.

Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir.

Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır.

IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz.

Papa’nın Ziyareti Vesilesiyle IKBY Tarafından Bastırılması Planlanan Pul Hk. https://t.co/Yuq34p0SZY pic.twitter.com/VTxnPKfRga — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 10, 2021

​