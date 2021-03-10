CNN Türk Ankara Temsilcisi Canova: Erdoğan, MHP'nin kongresine katılabilir

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'nin 13. Olağan Büyük Kongresi'ne katılma niyetinde olduğunu söyledi. Canova, "Erdoğan eğer kongreye katılırsa bu Türk siyasetinde bir ilk olacak" dedi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP'nin 13. Olağan Büyük Kongresi'ne katılabileceğini ifade etti.

Canlı yayında "Çok önemli bir gelişme var" diye sözlerine başlayan Canova, edindiği bilgileri şöyle aktardı:

"Edindiğim bilgilere göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan '18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim' ifadesini kullandı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin kongresine katılma yönünde bir niyeti olduğunu ifade edebilirim. Henüz o heyette kimlerin yer alacağı isim isim belli olmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer MHP kongresine katılırsa bu Türk siyasetinde bir ilk olacak. Türk siyasi tarihinde genel başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde ilk kez bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak.

'Acaba Cumhurbaşkanı kürsüye çıkıp bir konuşma yapar mı?'

Tabii o noktada acaba Cumhurbaşkanı kürsüye çıkıp bir konuşma yapar mı? MHP kongrelerinde bugüne kadar böyle bir gelişme yaşanmadı. Teamül olarak dışarıdan gelenlere söz verilmiyordu. Eğer Cumhurbaşkanı gider ve kongreye katılırsa, konuşma niyetini ifade ederse mutlaka Cumhurbaşkanı'na söz verileceğini tahmin ediyoruz."

Canova, MHP'de kongre konusunda hazırlıkların son aşamada olduğunu belirterek "Delegeler, ilçe başkanları ve gazetecilerin kongreye katılmasını bekliyoruz" dedi.