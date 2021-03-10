Cihangir İslam: CHP'liler bilsin isterim, çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım

CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, kendisine dönük eleştirilere yanıt verdi. Eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün paylaşımını alıntılayan İslam, "CHP'liler şunu bilsin isterim; çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi'nden geçen yılın mart ayında istifa eden ve dün (9 Mart 2021) CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün kendisine yönelik açıklamasına yanıt verdi.

İslam, kişisel Twitter hesabında Mengü'nün söz konusu paylaşımını alıntılayarak "Sayın Şahin Mengü ile Esenboğa Havalimanı'nda karşılaşmış, uçak kalkana kadar kısa bir sohbet de etmiştik. Engellemiş ve aşağıdakileri yazmış. CHP'liler şunu bilsin isterim; çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım" dedi.

Sayın @sahinmengu ile Esenboğa Havalimanı'nda karşılaşmış, uçak kalkana kadar kısa bir sohbet de etmiştik.

Engellemiş ve aşağıdakileri yazmış.

CHP'liler şunu bilsin isterim:



Çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım.

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​Mengü ne demişti?

Şahin Mengü, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, 'Siz bu partiden gidin, biz sizi istemiyoruz' demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum" ifadesini kullanmıştı.