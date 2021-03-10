Çekmeköy'de iki kardeşin öldüğü inşaatın müteahhidi tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin hayatını kaybettiği inşaatın sahibi 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

İstanbul Çekmeköy'de kaybolan iki kardeşin evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda ölü bulunmalarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaatın sahibi Orhan A. 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

Orhan A.'nın emniyetteki ifadesinde söz konusu arsayı 1 milyon 900 bin lira karşılığı aldığını, tapu işlemlerinin ardından 2015 yılında söz konusu arsada inşaata başladıklarını belirterek "İnşaat alanının çevresini yaklaşık 2 metre yüksekliğinde tahtayla çevirdik. İnşaat devam ederken tapu iptal davası açıldı. Bahse konu adreste bulunan inşaat alanının bulunduğu arsanın tapusuna tedbir koydurdu. Bunun üzerine Çekmeköy Belediyesi 2016 yılında inşaatı mühürledi" dediği öğrenildi.

NTV'de yer alan habere göre kendisine açılan davaların ardından sahte kimlikle dolandırıldığını öne süren Orhan A., "2016 yılından itibaren inşaat alanınıza girmemiz hukuken mümkün olmadı. İnşaat alanında gerekli güvenlik önlemlerini aldığımız için inşaat alanına girmemiz mümkün olmadı. Bu nedenle yaşı küçük çocukların ölümüyle alakalı olarak kusurum, hatam ve ihmalim yoktur. Çocukların inşaat alanına nasıl girdiğini bilmiyorum. Çocukların vefat etmiş olduğu yerde olan asansör boşluğu olarak bulunan yerin üzerini tahta ile kaplamıştık" şeklinde konuştu.

'Yer bana ait değildir, başkasına aittir'

Orhan A., hakimlik sorgusunda ise söz konusu inşaatı satanların kendisine sahte vekaletle sattığını öne sürerek "3 ay inşaatı durdurdular. İnşaat durunca belediye mühürledi. İnşaatın etrafını tam çevirerek belediyeye teslim ettik. Hem ruhsat hem benim adıma olan tapu başkasına geçti. 2016 yılı itibari ile tedbir kondu. Yer bana ait değildir, başkasına aittir" ifadesini kullandı.