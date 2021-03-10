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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

    CHP Grup Başkanvekili Özel: MHP, yüzde 18'lerden eriyerek geliyor, daha da eriyecekler

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    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim barajının, MHP'nin oylarındaki erimeye göre ayarlandığını öne sürerek, "MHP, yüzde 18'lerden eriyerek geliyor. Bunlar daha iyi günleri, daha da eriyecekler. Çünkü milletin onlardan istediğini değil, sarayın onlardan istediğini yapıyorlar" dedi.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Meclis Başkanlığı'nın yanı sıra "saray rejimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin savunucusu" olduğunu öne sürdü.

    Mustafa Şentop ile randevu alarak zaman zaman bir araya geldiklerini anlatan Özel, "Sayın Şentop, bizim hatırlatmalarımızda hep topu taca atıyor. Ama fırsatını bulduğunda da kamuoyunu yanıltır şekilde bu tek adam rejimini savunuyor" sözlerini sarf etti.

    TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndaki CHP'li üyelerin komisyonu toplantıya çağırdığını ancak bu talebin yerine getirilmediğini anlatan Özel, "Bu konuda dahi Meclis Başkanı görevini yapıp da 'İmzalar tamamsa toplantı yapılır.' diyemez noktadadır" diye konuştu. 

    Şentop'un bir dergiye verdiği röportajda, soru önergelerinin yanıtlanma oranının, yeni sistemde parlamenter sistemden daha yüksek olduğunu belirttiğini aktaran Özel, TBMM'nin internet sitesinde yer alan verilere göre bu yasama döneminde soru önergelerinin yüzde 11.9'unun 15 gün içerisinde yanıtlandığını, Şentop'un sözünü ettiği önerge yanıtlarının ise süresi içinde gönderilmediğini savundu.

    Özel, soru önergelerinden ve verilen cevaplardan örnekler okuyarak, cevapların soruları yanıtlamadığını ve zamanında gönderilmediğini söyledi.

    Mustafa Şentop'un açıklamasına konu olan bir önceki dönemde Türkiye'de TBMM'nin fiilen yok sayıldığını öne süren Özel, şöyle devam etti:

    "Parlamenter sistemle karşılaştıracaksan Ecevit'in dönemi yüzde 86, süresi içinde yanıtlanma oranı Sayın Şentop. Geldiğiniz CHP ile iki partili ilk 5 yıl yüzde 63. Üçlü koalisyon yüzde 87. İlk Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri yüzde 62. 'Bin ali, bindim, koltuğum elimde evime döndüm' dönemi yüzde 10.9. Şimdi yüzde 11 olmuş, bununla övünüyor Şentop. Ne diyelim? İnsan bu kadar mı pervasızca, gerçek dışı konuşur? Bilinçli olarak Meclisi hiçe sayan, sorulara cevap vermeyen, verileri karartan, hesap vermek istemeyen bir yönetim anlayışı."

    'Onun var mı o kadar yaşı?'

    CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerinin ve Kılıçdaroğlu'nun cevaplarının sosyal medyada geniş yer aldığını söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 aşısı olmasını yanındaki kişilere sorduğunu ifade eden Özel, "(Sırası gelince oldu.) demişler. Genel Başkanın yaşını sormuş. Kendi yaş grubunda olduğu söylenince 'Onun var mı o kadar yaşı?' demiş. Dönüyor Tik Tok'ta, bütün gençler bunu paylaşıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı nasıl gerçeklikten kopuk, yalanı gerçek gibi söylüyor, cevabı alıyor" diye konuştu. 

    Özel, Erdoğan'ın "CHP'nin gönlünde hala tek parti özlemi bulunduğu" şeklindeki açıklamasını anımsatarak, "Muhalefetin gönlünden ne geçtiğini bile kendisi tahayyül ediyor, belirlemek istiyor. Bunlara kafa yorma. Bizim gönlümüzden ne geçtiği belli; yeniden demokrasi, kardeşlik, barış, gülen yüzler, artık sorunu çözülmüş toplum kesimleri" dedi.

    'Kalkıyorsan nasıl düşmedin?'

    CHP'li Özel, iktidarın 128 milyar dolarlık rezervi tükettiğini savunarak, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Merkez Bankası'nın rezervinin ortada olmadığını öne sürdü.

    Merkez Bankası'nın 60 milyar dolar borcu bulunduğunu, ülkenin döviz rezervlerinin çarçur edildiğini iddia eden Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında Merkez Bankası rezervlerine ilişkin sözlerine işaret etti. Özel, "Birinci cümle, 'Rezervler yerinde duruyor.', ikinci cümle 'Rezervler yavaş yavaş toparlanmaya başladı.' Kalkıyorsan nasıl düşmedin, düşmediysen niye kalkıyorsun? Öyle rezervin düzeldiği de yok" şeklinde konuştu.

    Türkiye'nin ekonomik olarak yaşadığı sorunların hukukun üstünlüğü ile can ve mal güvenliği olmamasından kaynaklandığını ileri süren Özel, "Bu şartlarda Türkiye'ye para koymaya, yatırım yapmaya kimsenin gönlü, hevesi, cesareti yok. Çünkü bu rejimin ne zaman kafayı kime takacağı, kimin üstüne çökeceği belli değil. Hukukun, hukuk güvencesinin olmadığı yerde ekonomik güvence olmaz, kimse de gelmez. O yüzden bir reform çıpasına sarılmaya çalışıyor ama kendisinden başka heyecanlanan yok" sözlerini sarf etti.

    'İktidar partisi, dış politikada efelenme evresinden, yelkenleri suya indirme evresine açıkça geçti'

    Özgür Özel, iktidar partisinin dış politikada yeni bir evreye girdiğini savunarak, "İktidar partisi, dış politikada efelenme evresinden, yelkenleri suya indirme evresine açıkça geçti. İbrahim Kalın'ın Bloomberg aracılığıyla ABD'ye verdiği mesajlar, o ne güzel selektör yapmaklar öyle. Harikulade." ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ı henüz tebrik edemediğini söyleyen Özel, "Türkiye Cumhuriyeti başbakanları ve cumhurbaşkanları, seçilen ABD başkanlarını, istedikleri zaman, sürede, yöntemle tebrik edebilmişlerdir. Uluslararası ilişkide tebrik telefonunun başında bekleyip de ağladıkları bir duruma ilk kez geliyoruz" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere iktidar yetkililerinin, Mısır ile ilişkilerin düzeltilmesine yönelik açıklamalarda bulunduklarını dile getiren Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'nin bulunduğu salona girmeyi reddetti" başlıklı haberin bulunduğu kupürü basın mensuplarına göstererek, "Bir zik zakı, tarihi u dönüşünü daha hep birlikte ibretle izliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

    Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, devlet imkanlarıyla partisi için hazırlatıldığını iddia ettiği propaganda videolarını zorla ve cebren televizyon kanallarında yayınlattığını" öne sürdü. AK Parti'den bu videoların faturalarını göstermesini isteyen Özel, "Özel televizyonlar bu propaganda videolarını, bedavaya yayınlamak mecburiyetindeler mi? Böylesi bir istismarcı anlayış olur mu? 'Partinin, devletin, ülkenin, özel televizyonların sahibiyim.' Grup toplantısı yapıyor görüntüsünde propaganda filmi. Bir de CHP'yi kötüleyecek" sözlerini sarf etti. 

    'AK Parti'nin siyasi yankesicilik hesapları, yaramaz'

    Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CHP'li Özel, AK Parti'nin Siyasi Partiler Yasası'nda değişiklik çalışması yaptığı yönündeki haberler anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, seçim barajını 12 Eylül'ün ülkeye getirdiğini ve AK Parti'nin bundan istifade etmeye çalıştığını söyledi. 

    MHP'nin oylarının baraj altında kalma ihtimali bulunduğunu, iktidarın bu nedenle barajı yüzde 7'ye çekmeye çalıştığını savunan Özel, "Bunların hepsi AK Parti'nin siyasi yankesicilik hesapları, yaramaz" diye konuştu.

    Özgür Özel, seçim barajının, MHP'nin oylarındaki erimeye göre ayarlandığını öne sürerek, "MHP, yüzde 18'lerden eriyerek geliyor. Bunlar daha iyi günleri, daha da eriyecekler. Çünkü milletin onlardan istediğini değil, sarayın onlardan istediğini yapıyorlar" görüşlerini savundu.

    CHP'li Özel, AK Parti'nin söz konusu çalışmasında terörle iltisaklı partilere yönelik bir düzenleme bulunduğu iddialarını değerlendirirken de "Bunun bir politik kutuplaşma sırasında, siyasi manivela olarak kullanılmaya çalışıldığı görülüyor" dedi.

    Başka bir gazetecinin" Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, Papa için bastırdığı bir pul var. O pulda Türkiye'nin doğusunun da haritada yer aldığı görüldü. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna karşılık Özel, "Kabul edilecek bir şey değil" yanıtını verdi.

    CHP'li Özel, pul konusunda AK Parti ve MHP'nin ne düşündüğünün sorulması ve cevaplarının alınması gerektiğini de söyledi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart'taki Twitter paylaşımına ilişkin soru üzerine Özel, buna ilişkin değerlendirmeleri takip ettiklerini ve tweet'in atıldığı günde kaldığını belirtti.

    Etiketler:
    Kemal Kılıçdaroğlu, MHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Özel, CHP
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