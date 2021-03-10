TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş: Sinop’ta da bu santrali gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin inşasının başlaması nedeniyle düzenlenen temel atma töreninde Sputnik’in sorularını yanıtladı. Elitaş, 'Sadece Mersin Akkuyu’da değil Sinop’ta da bu santrali gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz' dedi.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında yer alan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, "Bugün dünyaya örnek olabilecek bir iş birliğini gerçekleştiriyoruz" dedi ve şunları ekledi:

“Mersin Akkuyu’da 4800 megavatlık nükleer enerji ailesine katılan bir Türkiye’yi yaşıyoruz. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Rusya Federasyonu arasındaki iktisadi ve ticari iş birliğinin en önemli imzasını atmış bulunuyoruz. Tarihten gelen çok önemli ilişkilerimiz var. Bu çerçevede hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katkıları unutulmaz.”

Mustafa Elitaş, nükleer enerji santrali projelerinin sadece Mersin’de değil Türkiye’nin farklı noktalarında da hayata geçirilebileceğini dile getirdi ve şöyle devam etti:

“İnşallah bu santrallerin devamı gelecek. Sadece Mersin Akkuyu’da değil Sinop’ta da bu santrali gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Çünkü temiz bir enerji, sürekli bir enerji. 24 saat 365 gün sürekli üretim yapabilecek bir enerji tesisini kazandırmak da büyük bir mutluluk. Bu anı yaşadığım için büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.”