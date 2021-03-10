İstiklal Caddesi'nde yoğunluk: Caddeye girişler aralıklarla kapatıldı

İstanbu'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, İstiklal Caddesi'ne girişleri belirli sürelerle kapatarak yaşanan yoğunluğu önlemeye çalıştı.

İstiklal Caddesi ve Taksim'de 'iğne atsan yere düşmez' deyimi gerçek oldu. İHA'nın kameralarına yansıyan görüntülere ekipler kalabalığa karşı seferber oldu.

Bir yandan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan Belediye ekipleri, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı.

Drone ile havadan kontroller yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yoğunluğu önlemek için zaman zaman İstiklal Caddesi'ne girişleri kapadı.

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk: Caddeye girişler belirli sürelerle kapatıldı https://t.co/C6Tw27OWNF pic.twitter.com/rjIsJQD1MB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 10, 2021

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