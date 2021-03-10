İBB Sözcüsü'nden AK Partili Göksu'ya 'Fazilet Durağı' yanıtı: İmamoğlu’na 'sahte evrak verme'den soruşturma açılmadı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun paylaşımını alıntılayarak "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na 'sahte evrak verme' nedeniyle soruşturma açıldığına dair tweetiniz yanlıştır. Bilakis, bu iddiadan soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir" dedi.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.

Göksu, paylaşımında “CHP’li İBB Başkanı ve yönetimine ‘Fazilet Durağı’ yalanını kapatmak için mahkemeye sahte evrak vermekten soruşturma açıldı. ‘Organize Kötülük’ dediler kendileri ‘Evrak Sahtecileri’ oldular. Bu ‘Yalan Rüzgarı’na milletimizle 2024’te son vereceğiz inşaallah” ifadelerini kullandı.

Ongun: Tweetiniz yanlış

İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu’nun paylaşımına İBB Sözcüsü Murat Ongun yanıt verdi.

Göksu’nun mesajını alıntılayan Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ‘sahte evrak verme’ nedeniyle soruşturma açıldığına dair tweetiniz YANLIŞ'tır. Bilakis, bu iddiadan soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir. Soruşturma gerekçesini yanlış duyuran basın kuruluşlarını bilgilendiririz."

İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na “sahte evrak verme” nedeniyle soruşturma açıldığına dair tweetiniz YANLIŞ’tır. Bilakis, bu iddiadan soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir. Soruşturma gerekçesini yanlış duyuran basın kuruluşlarını bilgilendiririz. https://t.co/zawFX0QYl2 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 10, 2021

​Bugün DHA'nın geçtiği haberde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgının ilk döneminde Kağıthane- Kabataş hattındaki Fazilet durağına aynı anda 47 yolcunun bindiği iddialarıyla ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Birinci Hukuk Müşaviri Eren Sönmez, Hukuk Müşaviri Özge Vural Öztürk ve Başkan Danışmanı Murat Ongun hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdiği belirtilmişti.