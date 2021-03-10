Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu hakkında "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın kovid19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah. — Burak Orhan 🇹🇷 (@Burakorhan0) March 10, 2021

​Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tedavisine evde devam ediliyordu.