İGA: İstanbul Havalimanı otoparkı mart ayı boyunca yüzde 50 indirimli olacak

İstanbul Havalimanı’nda yolcuların kullandığı otopark alanları için mart ayında indirim kararı alındı.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, havalimanı otoparkının mart ayı boyunca yolcular tarafından yüzde 50 indirimli olarak kullanılabileceğini duyurdu.

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı’nda yolcuların kullandığı otopark alanları için mart ayında indirim kararı alındı.

Buna göre havalimanını kullanan yolcular, otopark alanlarını yüzde 50 indirimli kullanabilecek.

📣 50% off on our parking fees throughout March. 🎉



Get extra 10% discount by paying through Istanbul Airport mobile app! — İGA Istanbul Airport (@igairport) March 10, 2021

Konuya ilişkin İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, otoparkın indirimli olacağı belirtilerek, "İstanbul Havalimanı otoparkı, Mart ayı boyunca yüzde 50 indirimli. Istanbul Airport mobil uygulamasından yapacağın ödemelerde ekstra yüzde 10 indirim de seni bekliyor." denildi.