Kayıt
20:49 10 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Üniversite 1. sınıflara yeni ders: Kariyer planlama

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 57
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042985613_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_e021ba92991f6a9b48abb35b5a8165e5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103101044000653-universite-1-siniflara-yeni-ders-kariyer-planlama/

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca, 14 haftalık içerikten oluşan kariyer planlama dersi üniversite 1. sınıfların ders müfredatlarına eklendi. 

    Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite öğrencilerinin niteliklerine uygun alanlarda iş ve meslek seçimi yapmaları, kariyerlerini kendi beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun şekillendirmeleri amaçlarıyla hazırlanan kariyer planlama dersi, dünyada devlet yönetimince üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimine yönelik verilen ders uygulamalarında örnek teşkil ediyor.

    Kariyer planlama dersi, Türkiye’de de bu anlamda ilk ders olma özelliği taşıyor. Ders videoları, Yetenek Kapısı'nın dijital platformu "ytnk.tv" adresi üzerinden 2020-2021 akademik yılı güz döneminde 47 üniversiteden dersi alan 70 bin öğrenciyle paylaşıldı.

    2020-2021 akademik yılı bahar dönemiyle birlikte yaklaşık 100 üniversitede 400 binden fazla öğrencinin bu dersi alması planlanıyor.

    Kariyer planlama dersinin 14 haftalık ders planı ve içerikleri, ortak bir standartta, tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlayabilmesi için Başkanlıkta çalışan konuların uzmanlarınca hazırlandı.

    Her bir haftaya özel olarak hazırlanan video dersler "ytnk.tv" dijital eğitim platformuna yüklendi. Ücretsiz ve herkese açık bu platforma kişiler, "Yetenek Kapısı" kullanıcı adı ve şifreleriyle girebildiği gibi doğrudan "ytnk.tv" adresinden kayıt olarak da giriş yapabiliyor. "ytnk.tv" 10 Mart 2021 itibarıyla 1,4 milyondan fazla kullanıcı tarafından ziyaret edildi.

    Ayrıca, ders videoları kamu personelinin eğitim ve geliştirme faaliyetlerine yönelik ihtiyacını karşılamak için Başkanlık tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan Uzaktan Eğitim Kapısı çevrim içi eğitim platformu üzerinden dersin koordinasyonunu sağlayan Kariyer Merkezi yetkilileri ve akademisyenlerin erişimine açıldı.

    "Zeka ve Kişilik Nedir", "Bilgi, Beceri, Yetenek ve Yetkinlik Kavramları Nelerdir", "Kariyer Nedir" gibi teorik derslerle başlayan kariyer planlama dersi, ulusal/uluslararası sivil toplum kuruluşlarından, kamu ve özel sektöre, akademiden girişimciliğe altı farklı sektörde, çeşitli kademelerde çalışan kişilerle yapılan röportajlarla devam ediyor.

    Bu röportajlar aracılığıyla öğrencilerin farklı kariyer seçeneklerini keşfetmeleri, kariyer planlama aşamalarında gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetleri tanımaları ve kariyer yolculuklarında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda farklı bakış açılarını görmeleri hedeflendi.

    Kamu ve özel sektörde çalışanlarla röportajlar

    Ders videoları arasında "Kamuda Kariyer" ve "Özel Sektörde Kariyer" konulu toplam 24 kurumun röportaj videosu da yer alıyor.

    Röportaj videolarında kamu sektöründen, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlıkları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TRT, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı yer aldı.

    Özel sektörden ise Abdi İbrahim İlaç, Aselsan, Çırağan Sarayı, Kempinski, Hepsiburada, İGA: İstanbul Havalimanı, Kardemir, Netlog Lojistik, Netaş, Turkcell, Turkcell Bilgi, Türk Hava Yolları ve Vestel'in çalışanları ile yapılan röportajlar öğrencilerle buluşturuldu. Sistemde toplam 49 ders videosu bulunuyor. Bu videolardan 5'i lisans ve lisansüstü değişim ve burs programlarının tanıtımı için Milli Eğitim Bakanlığı, Ulusal Ajans, TÜBİTAK ve Anadolu Üniversitesince hazırlandı.

    Ders etkinlikleri kapsamında, 6 adet örnek staj ilanı Başkanlık tarafından hazırlandı ve kariyer planlama dersini alan öğrencilerin ilk öz geçmiş ve ön yazı deneyimlerini kazanmaları adına Yetenek Kapısı platformu üzerinden başvurulara açıldı. İlanlara 35 farklı üniversiteden toplam 3 bin 149 öğrenci başvuru yaptı.

    Öğrencilerin derse yaklaşımı olumlu

    Kariyer planlama dersinin dönem sonu değerlemesine, güz döneminde bu dersi alan 32 üniversiteden 13 bin 162 öğrenci gönüllü katılım gösterdi. Anket sonuçları, ders içeriği, ders sorumluları ve "ytnk.tv" hakkındaki tutumların çok büyük oranda olumlu olduğunu gösteriyor.

    Katılımcılar kariyer planlamaya yönelik farkındalıklarının arttığını, farklı sektörlerde çalışma hayatına dair bilgi edindiklerini, kendilerini geliştirmeleri gereken konular hakkında fikir sahibi olduklarını ve derslerin kariyer gelişimleri için önemli bilgiler barındırdığını bildirdi. Ankete katılanların yüzde 86'sı, dersin kariyer planlamaya yönelik farkındalıklarını artırdığını ifade etti.

     Kariyer planlama dersinin 2021-2022 akademik yılında tüm üniversitelerde verilmesi ve böylece gençlerin üniversite hayatlarının henüz başındayken kariyer farkındalığı kazanması hedefleniyor. 

    Etiketler:
    ders, Kariyer, Üniversite
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kapancı, Buradayız birlikteyiz dayanışıyoruz, özgür yaşam yolunda ilerliyoruz. Bugün özgür zılgıtlarımızı alandan güneşe göndereceğiz. Bir kez daha hep birlikte savaşlara karşı yaşamı, köleliğe karşı özgürlüğü savunuyoruz diyoruz” diye devam etti.
    Fotoğraflarla Diyarbakır’da 8 Mart mitingi
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet