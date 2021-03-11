İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılanlara gözaltı

İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan en az 10 kişinin evlerinden gözaltına alındığı duyuruldu.

İstanbul'da 8 Mart'ta düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldığı gerekçesiyle çok sayıda kişinin, evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre 10 kişi, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla evlerinden gözaltına alındı.

ÇHD'nin paylaşımında "5'i müvekkilimiz 10 kadının gözaltı haberini aldık ancak hala ulaşamadığımız müvekkillerimiz de var" denildi.

5’i müvekkilimiz 10 kadının gözaltı haberini aldık ancak hala ulaşamadığımız müvekkillerimiz de var.

Gözaltıların takipçisi olacağız. #8MartaDokunma — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) March 10, 2021

​