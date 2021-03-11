TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten: Bu şartlarda normalleşmeye geçmek mümkün değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından artan vaka sayılarına dikkat çekerek “Bu şartlarda normalleşmeye geçmek mümkün değil. Bu kontrolsüz bir normalleşme olur” dedi.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bir yıl geçti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk vakanın görüldüğü gün yaptığı “Ülkemizdeki vaka Avrupa kaynaklı şimdilik tek bir örnekten ibarettir” açıklamasının ardından, bügün vaka sayıları 2 milyon 800 bini aştı. Sağlık meslek örgütlerinin salgının başından bu yana yaptığı 'gerçek vaka sayılarını açıklayın' gibi öneriler, önce dinlenmedi, sonra uygulamaya geçirildi. Tavsiyelerinin duyulması için çağrı yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “İktidarın bu önerilerimizi dinlememesi yeni bir felakete yol açabilir” dedi.

Salgının başından bu yana 385 sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Ökten, hepsini özlemle andıklarını söyledi. Türkiye’nin yarıdan fazlasının yüksek ve çok yüksek riskli olduğunu belirten Ökten, “Bu şartlarda normalleşmeye geçmek mümkün değil. Bu kontrolsüz bir normalleşme olur” dedi.

Turuncu ve kırmızı illerdeki tedbirlerin artırılması gerektiğini belirten Ökten, “Gerekirse buralarda karantina olması lazım. İl bazında mutasyonlu virüs açıklanması lazım. İller arası geçiş için seyahat kısıtlaması yapmamız gerekir. Bunları yapmadan salgını kontrol altına almak mümkün değil” dedi. Test sayılarının da düşük olduğunu vurgulayan Ökten, “Test sayıları mutlaka arttırılmalıdır. Bu sayılar artığında aslında tablonun daha ağır olduğu görülecektir” dedi.

Mutasyonlu virüsün arttığını söyleyen Ökten, “Bazı illerde yeni vaka sayısı yüzde 50 civarında artmış durumda. Bunu ancak aşılamayla durdurabiliriz. Yoksa mutasyonlu virüsün bulaşıcılık hızının fazla olduğunu biliyoruz. Yeniden kasım-aralık ayındaki gibi olabiliriz” uyarısı yaptı. Önümüzdeki yıl da bu aylarda hâlâ virüsü konuşabileceğimizi söyleyen Ökten, “Mutasyon pandemiyi ağırlaştıracak yönde” dedi. Ökten bu gidişata karşı tam kapanmanın çözüm olabileceğini belirtti.