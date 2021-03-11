Çavuşoğlu: Bizim kapımız Ermenistan’a da açık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan’daki temasları kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada 'Kafkasya'da kalıcı barışın mümkün olduğunu' vurgulayarak "Bizim kapımız, Ermenistan dahil bu temenniyi paylaşan herkese açık” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan’daki temasları kapsamında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde öğrencilere hitap etti.

Burada yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Karabağ’da kontrolü yeniden sağlamasının 'Türk dünyası taraıfndan yakından izlendiğini' kaydederek "Azerbaycan’ı bu mücadelesinde yalnızca kardeşlik bağlarımızdan dolayı değil, haklı ve meşru olduğu için de destekledik. Artık bölgemizin kaderinin değişmesi, Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması mümkün" ifadelerini kullandı.

Hürriyet'in haberine göre, "Bizim kapımız, Ermenistan dahil bu temenniyi paylaşan herkese açık” diyen Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Avrupa’dan Asya’ya halklarımız mutluluk ve kalkınma için birlikte çalışsın diye ümit ediyoruz, çünkü işbirliğini sağlayamayan bir nesil hangi milletten olursa olsun birlikte bedel öder. O nedenle ‘Yeter’ diyoruz. Önümüze bakalım, ileriye gidelim. Tarihte başardığımız iş birliği ile anılalım.”