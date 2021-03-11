Tunceli Belediyesi ihaleleri kaldırdı: 'Parkımızı, bahçemizi, yolumuzu kendimiz yapacağız'

Tunceli Belediye Başkanı Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye bütçesinde tasarruf sağlanması amacıyla ihale sistemini kaldırdıklarını ve kentteki tüm işlerin, belediye ve halkın desteği ile yapılacağını duyurdu.
Türkiye'nin tek Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyenin son 2 yılda yaptığı yol, park, altyapı, inşaat, kaldırım gibi hizmetleri ihalesiz gerçekleştirdi. Cumhuriyet ile Moğultay mahalleleri giriş bağlantı yolun genişletme çalışmasının ihaleye çıkmasının ardından maliyetinin 1 milyon liraya yükselmesiyle Maçoğlu, çözümü belediyenin kendi öz imkanlarını kullanmakta buldu. Belediyeye ait araçlar ve çalışanlarla yolun yapılması durumunda yol genişletme ücretinin yaklaşık 450 bin lira tutacağını ve bu fiyat farkından dolayı birçok işin tamamlanacağını belirtti.
'Projemizi ihaleye sunsaydık bugün bu yolu yapamazdık'
Yıllardır trafik kazalarıyla gündeme gelen Demiroluk virajının parke döşeme işini geçen aylarda ihale yapmak yerine halk ile belediyenin birlikte yapması durumunda 1 milyon lira kara geçtiklerini ve Cumhuriyet Mahallesi'nin yolunu kar ücretiyle yaptıklarını belirten Maçoğlu, "Geçtiğimiz aylarda Demiroluk virajı, ihaleye çıksaydı 1 milyon 400 civarında bir maliyeti vardı. Ama halkımızla birlikte öz imkanlarımızı kullandık ve 450 bin maliyetle o işi bitirdik. Oradan artan parayı da şu anda buraya kullanıyoruz. Burada arta kalan bütçeyi de başka bir yere kullanacağız. Belediyeler artık üretmelidir, belediye kendi öz gücünü kullanmalı. Bu şekilde bir başkasını zengin etme çabasına girmemelidir. Belediyelerin kıt kanat bütçesi var. Üç beşin hesabını yapıyoruz ki hizmete daha çok yoğunlaşalım. Aslında yapmak istediğimiz buydu diğer yolu da ihaleyle yapmış olsaydık bütçemiz bu yola yetmeyecektik" dedi.
'İhale yapmayınca maliyet yüzde 60 düştü'
Belediyenin ihale yöntemiyle artık iş yapmayacağını anlatan Maçoğlu "1500 metrekare alanın özellikle maliyeti 1 milyon civarındayken şu anda 400 bin liraya çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz ve bu durum bizi çok rahatlatıyor. Bizim gibi belediyeler için 1 milyon çok ciddi bir para. Aracımızın yetmediği projelerin dışında bundan sonra tüm işleri ihale değil de kendi imkanlarımızla yapacağız. Parkımızı, bahçemizi, yolumuzu ve sokağımızı kendimiz yapacağız. Bu şekilde belediyenin giderini kısıp daha fazla hizmet etmek amacımız. Eğitim, atölye ve kadın üzerine çalışmalarda ihale yapmadan elde ettiğimiz karı kullanacağız. Halkın parasının ne şekilde kullanıldığını da herkes şeffaf bir şekilde görecektir" diye konuştu.
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