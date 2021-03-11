Selvi: Berat Bey’le ilgili bölüm Erdoğan'ın yazılı konuşmasında yoktu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili olarak yaptığı açıklamaları değerlendirdi.
"Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak AK Parti İzmir İl Kongresi’nde ardından da iki hafta önceki AK Parti grubunda bu konuya değinmişti. Erdoğan dünkü AK Parti grubunda da tam 4 yerde Berat Albayrak’la ilgili konuya değindi" diyen Selvi, şöyle devam etti:
- "Ama ilginç olanı, Berat Bey’le ilgili bölüm Erdoğan’ın yazılı konuşmasında yoktu. Muhalefetin Berat Albayrak’la ilgili ithamları kanına dokunmuş olmalı ki, 'Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza' diye konuya girdi. Berat Albayrak’ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti.
- Erdoğan’ın konuşması Meclis kulislerinde, Berat Albayrak’a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara neden oldu."
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