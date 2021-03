Milyonluk aracıyla kaza yapan sürücü: Her gün haberlerdeyiz

Kadıköy'de Ferrari marka otomobiliyle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan sürücü, “Milyonluk aracım yerle bir oldu. Her gün, her an haberlerdeyiz” dedi.

Maltepe istikameti Yenisahra mevkiinde 34 SS 385 plakalı Ferrari marka araç sürücüsü, yağış sonrası kayganlaşan zeminde hız yaparak direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlerle çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan kişiye müdahale ederek çevredeki hastaneye kaldırdı.

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, 1 kişi hafif yaralandı. Lüks araçta maddi hasar meydana gelirken aracın sürücüsü, "Milyonluk aracım yerle bir oldu. Her gün, her an haberdeyiz" diye tepki gösterdi:

"Yağmur yağışı sonrası ayağımızın altından gitti araba, aşırı hız yoktu, güçlü araba olunca kaydı. Yanımda oturan arkadaşım hafif yaralandı, hastaneye kaldırdılar. Milyonluk arabam yerle bir oldu. Ne yapayım ben, her gün her an sürekli haberlerdeyiz."