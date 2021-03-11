Sarıkaya: Cumhurbaşkanı, MYK toplantısında kabinenin siyasi cevvalliğinin düşük kaldığını söylemiş

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti çevrelerinden edindiği bazı bilgileri okurlarına aktardı. Sarıkaya, "AK Parti çevrelerinden yansıyan bilgiye göre Cumhurbaşkanı MYK toplantısında kabinenin siyasi cevvalliğinin düşük kaldığını söylemiş. Siyasi görünümü daha yüksek bir yapı olması gerektiğine işaret etmiş" diye yazdı.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Kabineye siyaset takviyesi' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi kurulduğunda mesleki alanda öne çıkmış isimlerden oluşmasının öncelendiğini söyledi.

İşinin ehli, iş adamı, teknokrat ve bürokratların kamu yönetimini dinamik şekilde yürütmesinin hedeflendiğini belirten Sarıkaya, "Cumhurbaşkanı dahil 18 kişiden oluşan kabinede 4 isim milletvekilliğinden geldi. Onun da üçü etkin siyasetin içinden gelen Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu’undan oluştu" hatırlatmasında bulundu. Sarıkaya, şunları söyledi:

"Buna belki özel sektör ve bürokrasinin içinden gelmekle birlikte çok uzun yıllar siyasetle halvet olmuş Fuat Oktay ve milletvekilliğinden kabineye geçen Berat Albayrak da eklenebilir.

Onun dışındaki isimlerin hepsi Sağlık, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm bakanları gibi başına geldiği bakanlığın ilgi alanındaki özel sektör patronlarıydı. Sadece bakanlar değil, yardımcıları açısından da durum çok da farklı olmadı.

'Milletvekili isyanı'

Siyasetten gelmeyen bakanların tutumları ilk başlarda, yıllardır alışık oldukları tutumun ötesinde davranmaları nedeniyle AK Parti teşkilat yönetimleri ve milletvekillerince yadırgandı. Çünkü diledikleri zaman ulaşamaz, ulaştıklarında da taleplerini anında yerine getirilmez buldular.

Bu da ciddi tepkileri beraberinde getirdi. Hatta bir ara tepkiyi o denli yükseldi ki toplu yedikleri bir yemek sırasında bir arkadaşlarının telefonda bakan yardımcısı ile tartışmasına tanıklık eden milletvekilleri bakanlığı basmayı dahi düşündü. Tepkileri bakanın yanlarına gelip özür dilemesiyle ancak yatışabildi."

Sarıkaya, bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselen tepkiler üzerine bakanlar ve milletvekillerini buluşturduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) nöbetçi bakan uygulamasına geçilmesini sağladığını vurguladı.

"Hatta bakan yardımcılarından biri, milletvekilleri ve teşkilatın taleplerini yerine getirmekle görevlendirildi" diyen Sarıkaya, "Ancak seçimden bu yana geçen 2.5 yıl içinde sorunun tam çözüldüğünü söylemek olası değil" görüşünü dile getirdi.

'Bakanlar siyasetten uzak'

Sarıkaya, "Görünen o ki bu durum son dönem Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’ın da gündemine girmiş" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:

"AK Parti çevrelerinden yansıyan bilgiye göre Cumhurbaşkanı MYK toplantısında kabinenin siyasi cevvalliğinin düşük kaldığını söylemiş. Siyasi görünümü daha yüksek bir yapı olması gerektiğine işaret etmiş.

Tespitinde haklı, çünkü geçmiş 2.5 yıla bakıldığında Süleyman Soylu dışında siyaset cevvalliği içinde hareket eden bakan sayısı oldukça az. Soylu gibi, milletvekilliğinden gelen Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu kendi teşkilatı dışına çıkmanın ötesinde daha çok bakanlıkları ile ilgili işlere yoğunlaştı.

'Muhalefetten gelen eleştirilere karşı etkin tavır sergileyen bakana da çok rastlanmadı'

Muhalefetle dişe diş mücadele yerine, bakanlıklarına yönelik tepkilere yanıt verdi. Bütçe görüşmelerindeki performansı da dikkate alındığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dışında, muhalefetten gelen eleştirilere karşı etkin tavır sergileyen bakana da çok rastlanmadı.

dışında, muhalefetten gelen eleştirilere karşı etkin tavır sergileyen bakana da çok rastlanmadı. Anlaşılıyor ki AK Parti’nin Büyük Kongresi öncesi bir kabine değişikliği olabileceğine yönelik kulislerin kaynağı da işte o MYK toplantısında Cumhurbaşkanı’nın durum tespitinden kaynaklı."

Sarıkaya, devamında AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin düzenleneceği 24 Mart'ı işaret ederek "Buradan bakarak kabinede 24 Mart öncesi beklentiler gerçekleşir mi?" diye sordu.

"Öyle sanıldığı gibi MKYK’ya girmek için kongre öncesinde kabineden ayrılma gibi kanuni zorunluluk yok. Nitekim daha önceki MKYK yapısında bakanlar da yer aldı. Ancak Erdoğan, 2018 Haziran seçiminin ardından kabinesini oluşturup gittiği Ağustos’taki Büyük Kongre’de bakanları parti yönetimine almadı" bilgisini veren Sarıkaya, şunları söyledi:

Ancak Albayrak’ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Lütfü Elvan’ın MKYK üyeliği devam ettiriyor. Dolayısıyla parti teamülü dışında yasal bir engeli yok. Baştan koyduğu prensibi değiştirip parti yönetiminde bakanlara da yer verileceği gibi, parti yönetiminde olanların da bakan olmasını sağlayabilir.

'Özetle daha politikleşeceğiz'