Kayıt
12:08 11 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Sarıkaya: Cumhurbaşkanı, MYK toplantısında kabinenin siyasi cevvalliğinin düşük kaldığını söylemiş

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 34
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1043890611_0:6:1200:681_1200x675_80_0_0_fa485e5f211f97c46e1b2ba62ae1d038.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103111044004218-sarikaya-cumhurbaskani-myk-toplantisinda-kabinenin-siyasi-cevvalliginin-dusuk-kaldigini-soylemis/

    Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti çevrelerinden edindiği bazı bilgileri okurlarına aktardı. Sarıkaya, "AK Parti çevrelerinden yansıyan bilgiye göre Cumhurbaşkanı MYK toplantısında kabinenin siyasi cevvalliğinin düşük kaldığını söylemiş. Siyasi görünümü daha yüksek bir yapı olması gerektiğine işaret etmiş" diye yazdı.

    Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Kabineye siyaset takviyesi' başlığıyla yayımlanan yazısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi kurulduğunda mesleki alanda öne çıkmış isimlerden oluşmasının öncelendiğini söyledi.

    İşinin ehli, iş adamı, teknokrat ve bürokratların kamu yönetimini dinamik şekilde yürütmesinin hedeflendiğini belirten Sarıkaya, "Cumhurbaşkanı dahil 18 kişiden oluşan kabinede 4 isim milletvekilliğinden geldi. Onun da üçü etkin siyasetin içinden gelen Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu’undan oluştu" hatırlatmasında bulundu. Sarıkaya, şunları söyledi:

    • "Buna belki özel sektör ve bürokrasinin içinden gelmekle birlikte çok uzun yıllar siyasetle halvet olmuş Fuat Oktay ve milletvekilliğinden kabineye geçen Berat Albayrak da eklenebilir.
    • Onun dışındaki isimlerin hepsi Sağlık, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm bakanları gibi başına geldiği bakanlığın ilgi alanındaki özel sektör patronlarıydı. Sadece bakanlar değil, yardımcıları açısından da durum çok da farklı olmadı.

    'Milletvekili isyanı'

    • Siyasetten gelmeyen bakanların tutumları ilk başlarda, yıllardır alışık oldukları tutumun ötesinde davranmaları nedeniyle AK Parti teşkilat yönetimleri ve milletvekillerince yadırgandı. Çünkü diledikleri zaman ulaşamaz, ulaştıklarında da taleplerini anında yerine getirilmez buldular.
    • Bu da ciddi tepkileri beraberinde getirdi. Hatta bir ara tepkiyi o denli yükseldi ki toplu yedikleri bir yemek sırasında bir arkadaşlarının telefonda bakan yardımcısı ile tartışmasına tanıklık eden milletvekilleri bakanlığı basmayı dahi düşündü. Tepkileri bakanın yanlarına gelip özür dilemesiyle ancak yatışabildi."

    Sarıkaya, bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselen tepkiler üzerine bakanlar ve milletvekillerini buluşturduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) nöbetçi bakan uygulamasına geçilmesini sağladığını vurguladı

    "Hatta bakan yardımcılarından biri, milletvekilleri ve teşkilatın taleplerini yerine getirmekle görevlendirildi" diyen Sarıkaya, "Ancak seçimden bu yana geçen 2.5 yıl içinde sorunun tam çözüldüğünü söylemek olası değil" görüşünü dile getirdi.

    'Bakanlar siyasetten uzak'

    Sarıkaya, "Görünen o ki bu durum son dönem Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan’ın da gündemine girmiş" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:

    • "AK Parti çevrelerinden yansıyan bilgiye göre Cumhurbaşkanı MYK toplantısında kabinenin siyasi cevvalliğinin düşük kaldığını söylemiş. Siyasi görünümü daha yüksek bir yapı olması gerektiğine işaret etmiş.
    • Tespitinde haklı, çünkü geçmiş 2.5 yıla bakıldığında Süleyman Soylu dışında siyaset cevvalliği içinde hareket eden bakan sayısı oldukça az. Soylu gibi, milletvekilliğinden gelen Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu kendi teşkilatı dışına çıkmanın ötesinde daha çok bakanlıkları ile ilgili işlere yoğunlaştı.

    'Muhalefetten gelen eleştirilere karşı etkin tavır sergileyen bakana da çok rastlanmadı'

    • Muhalefetle dişe diş mücadele yerine, bakanlıklarına yönelik tepkilere yanıt verdi. Bütçe görüşmelerindeki performansı da dikkate alındığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dışında, muhalefetten gelen eleştirilere karşı etkin tavır sergileyen bakana da çok rastlanmadı.
    • Anlaşılıyor ki AK Parti’nin Büyük Kongresi öncesi bir kabine değişikliği olabileceğine yönelik kulislerin kaynağı da işte o MYK toplantısında Cumhurbaşkanı’nın durum tespitinden kaynaklı."

    Sarıkaya, devamında AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin düzenleneceği 24 Mart'ı işaret ederek "Buradan bakarak kabinede 24 Mart öncesi beklentiler gerçekleşir mi?" diye sordu.

    "Öyle sanıldığı gibi MKYK’ya girmek için kongre öncesinde kabineden ayrılma gibi kanuni zorunluluk yok. Nitekim daha önceki MKYK yapısında bakanlar da yer aldı. Ancak Erdoğan, 2018 Haziran seçiminin ardından kabinesini oluşturup gittiği Ağustos’taki Büyük Kongre’de bakanları parti yönetimine almadı" bilgisini veren Sarıkaya, şunları söyledi:

    • Ancak Albayrak’ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Lütfü Elvan’ın MKYK üyeliği devam ettiriyor. Dolayısıyla parti teamülü dışında yasal bir engeli yok. Baştan koyduğu prensibi değiştirip parti yönetiminde bakanlara da yer verileceği gibi, parti yönetiminde olanların da bakan olmasını sağlayabilir.

    'Özetle daha politikleşeceğiz'

    • Ancak bakanlar aynı zamanda kamu görevini yürüttüğü için, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olmalarına siyasette çok rastlanmadı. Görünen o ki AK Parti’nin 24 Mart’taki 7. Olağan Kongresi öncesi veya sonrasında MKYK ile birlikte kabine değişikliği de olası.
    • Bu değişimin yönü de geçmişte olduğu gibi alan birikimi veya teknokratlığı değil, siyaset yapış yöntemi ve üslubu olacak. Partiyi 2023 veya öncesindeki seçime götürecek kabinenin bu yapıda olması da zaten beklenen bir durum. Özetle daha politikleşeceğiz."
    Etiketler:
    Kabine, Siyaset, Abdülhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Muharrem Sarıkaya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Atina’da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi
    Atina'yı polis şiddetine karşı protestolar sardı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet