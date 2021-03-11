Diş hekimi, 5 yaşındaki hastasını darbetti: 'Elimi ısırdı, dayanamadım vurdum'

İstanbul’da 5 yaşındaki Aras Eymen A. süt dişini çektirmek için annesiyle birlikte gittiği diş hekimi tarafından darp edildi. Diş hekimi I.E.’nin bir anda oğlunun yüzüne vurduğunu anlatan anne Çiller A., "Bir anda dönüp yüzüne vurdu. Ne yapıyorsunuz deyince de, ‘Elimi ısırdı’ defolun buradan diye küfürler etti” dedi.

İstanbul'da yaşayan Çiller A., 5 yaşındaki oğlu Aras Eymen A.'nın, diş hekimi tarafından darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, oğlunun süt dişini kendisinin çektiğini ancak kökü içeride kaldığı için diş hekimine götürdüğünü anlatan anne Çiller A., "Akraba tavsiyesiyle iyi bir yer diye gittim. Ancak içeri girdiğimizden itibaren bir negatiflik hissettim" dedi.

'Çocukla hiç iletişim kurmadı'

Diş Hekimi I. E.’nin ön muayeneyi yaptıktan sonra “Çekelim” dediğini anlatan Çiller A., "Uyuşturmak için iğne yaptı. Ancak iğneyi yapmadan önce çocuklar korkmasın diye uyuşturucu bir sprey de sıkması gerekiyormuş. Ben bunu bilmediğim için uyaramadım. Çocuğun ellerini birileri tuttu ben de kıpırdamasın diye kafasını tuttum" dedi.

İğneyi yaptıktan sonra da diş hekiminin hiç çocukla iletişim kurmadığını söyleyen Çiller A., "Yani çocuk doktorları genelde çocuğu sakinleştirmek için sevgi sözcükleri söyler, geçti der. Bu hanımefendi arkasını döndü gitti. Damak uyuşana kadar da hiç ilgilenmedi" diye konuştu.

'Bir anda yakın mesafeden sertçe yüzüne vurdu'

Diş Hekimi I. E.’nin dişi çektikten sonra dişi kenara bıraktığını ancak bir elinin hâlâ çocuğun ağzında olduğunu anlatan Çiller A., şunları söyledi:

"Çekerken de çok ağladı zaten. Ben hâlâ başında durup kafasını tutuyordum. Dönüp bir anda yakın mesafeden sertçe yüzüne vurdu. O an elinde ne olduğunu tam anlayamadım. Bağırmaya başladım ‘Nasıl vurursunuz diye’; o da bana, ‘Elimi ısırdı’ dedi. Ben bağırmaya başlayınca bize, ‘Defolun gidin buradan’ diye kovdu. Polisi arayacağımı söyleyince küfür etmeye başladı. Ben şok oldum. Ne yapacağımı şaşırdım."

'Bunu senin kafana atarsam görürsün'

Polisi aradığında açık adresi öğrenmek için yanındakilere sorduğu sırada hekimin elindeki bir aleti göstererek, "Bunu senin kafana atarsam görürsün" dediğini söyleyen Çiller A., "Biz aşağı indiğimizde polisi beklerken bir çalışan yanımıza geldi. Bize, ‘Sizin yaptığınız da çok ayıp. Kaç yaşında kadın. Hasta zaten’ dedi. Polis geldikten sonra yukarı tekrar çıktı. Polis iddiaları sorunca I. E. vurduğunu kabul etti. ‘Elimi ısırdı, dayanamadım vurdum’ dedi" ifadelerini kullandı.

Polise ifade veren Çiller A. ve oğlu diş hekimi I. E.’den şikayetçi oldu. İddialar sonrası söz hakkı için ulaşılmaya çalışılan diş hekimi I.E ise telefonlarına yanıt vermedi.