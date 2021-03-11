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    Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan

    Romanya'da ev hapsindeki Türk kaptan: Neden hapisteyim bilmiyorum

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103111044005161-romanyada-ev-hapsindeki-turk-kaptan-neden-hapisteyim-bilmiyorum/

    Karadeniz'de 2 yıl önce uluslararası karasularda avlanırken, Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından açılan ateş sonucu Türk balıkçı teknesinde bulunan 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan balıkçılardan 5'i Türkiye'ye teslim edilirken, tekne kaptanı Recep Memiş ev hapsine çarptırıldı. Türk kaptan, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor.

    Ordu’nun Perşembe ilçesi Medreseönü balıkçı barınağından Karadeniz'e açılan Türk balıkçılar, 2019 yılı Mayıs ayıhttps://tr.sputniknews.com/turkiye/202102141043807213-kurtarilan-turk-denizciler-istanbulda/nda Köstence açıklarında, uluslararası karasularda Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından takibe alındı.

    Sahil Güvenlik ekipleri, ‘dur’ ihtarının ardından balıkçı teknesine plastik ve gerçek mermilerle ateş açtı. Olayda 3 balıkçı yaralanırken, 5 balıkçı da gözaltına alındı.

    İsabet eden mermiler nedeniyle balıkçı teknesi de kısmen suya gömüldü. Türk balıkçılar tedavilerinin ardından Türkiye’ye teslim edilirken, tekne kaptanı Recep Memiş ise Romanya'da ev hapsine çarptırıldı. Memiş, özgürlüğe kavuşacağı günü bekliyor.

    ‘Bizi neden burada tutuyorlar bilmiyorum'

    Romanya'da ev hapsinde olan Recep Memiş, telefonla görüntülü konuşma uygulamasıyla yaşadıklarını anlattı. 2 yıldır beklediğini anlatan Memiş, “Ne için bizi burada tutuyorlar onu da bilmiyorum, işimizde bir yanlış yok. Gemimi batırdılar, gözümü kör ettiler, adamlarımı vurdular. ‘Romanya sularına girdiğiniz için vurduk' diyorlar. Yaptığımız işte herhangi bir yanlış yok, biz kimseye taş atmadık ama vurulduk. Biz durmayınca güvertedeki 2 adamımızı bacaklarından vurdular, sonra üst kamarada kafama sıktılar, mermi kafamın yanından geçti. Ben şu an ev hapsindeyim dedi.

    'Batan teknemize 45 gün sonra ulaşabildik'

    Batan gemide yer alan Serdar Memiş de yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Memiş, “Romanya'da kalkan avcılığı yaparken Romanya Sahil Güvenlik ekipleri, peşimize düştü ve Bulgar sularında bizi batırdılar. Saatlerce bize ateş ettiler, teknemizin her yeri delik deşik oldu. 80-90 mil açıklarında battık ve bizi tekneye aldılar, o sırada yaralılarımız da vardı. Bizi Türkiye'ye yolladılar. Sonra batan teknemiz 45 gün sonra indiği limana geri gitmiş, limandaki arkadaşlar bizi aradı ve ‘tekneniz burada gözüktü' dedi. Biz de hemen limana gittik ve 2 gün süren aramanın ardından teknemizi Sakarya açıklarında bulduk. Teknemizi Sakarya'da onardık ve Ordu'ya getirdik. ‘Teknemiz eninde sonunda bizi bulur' diyorduk ve gerçekten bulduk” ifadelerini kullandı.

    'Çocuğumun suçu balıkçılık mı?'

    Recep Memiş'in annesi Makbule Memiş ise, “Çocuğumun suçu ne, balıkçılık mı? 2 senedir bekliyoruz. Çocuğum suçsuz yere yatıyor” diye konuştu.

    Yaşadıklarını anlatan Selim Can Memiş de, “Romanya'da bize ateş etmeye başladılar, uluslararası sulara girdik ama ateşe devam ettiler. Bulgar sınırına kaçtık ama ateş devam etti. 3 yaralımız vardı, biz durmayınca teknemize ateş etmeye başladılar. Teknemize büyük bir hasar verdiler ve teknemiz battı” dedi.

    Recep Memiş'in kardeşi İsa Memiş ise, “Ağabeyimiz ne kadar ceza aldı belli değil, mahkeme sürekli erteleniyor. 2 senedir orda duruyor, suçu ne, ne kadar yatacak, ne zaman tahliye olacak bilmiyoruz. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

    'Bize 8 saat ateş ettiler'

    Açılan ateş nedeniyle yaralandığını ifade eden Ufuk Aygün, “8 saat bize ateş ettiler, teknenin her yerine mermi isabet etti. 3 kişi vuruldu, vurulanların arasında ben de vardım. Kayığımız battı. Ağabeyimiz 2 senedir hale orda tutuluyor” diye konuştu.

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    Etiketler:
    Balıkçılık, Balıkçı, Türkiye, Romanya, denizcilik, denizciler, Denizci, Karadeniz
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