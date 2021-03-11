Bahçeli: Vatansever gençlerimiz üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kişisel Twitter hesabında üniversite tercihinde bulunacak gençlere yönelik olarak bir mesaj paylaştı.
Bahçeli, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum" dedi.
Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum.— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) March 11, 2021
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