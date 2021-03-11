Çavuşoğlu: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek

Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için Katar'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek” dedi.
#Canlı 📡#Türkiye-#Katar-#Rusya Dışişleri Bakanları Ortak Basın Toplantısı#Live📡— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 11, 2021
Joint Press Conference of Foreign Ministers of #Turkey-#Qatar-#Russia
📍Doha Katar/Qatarhttps://t.co/HiWXdQJMQM
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