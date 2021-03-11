AK Partili Yazıcı: Seçim barajı 5 ile 10 arasında olacak

(Dokunulmazlık fezlekeleri) Bu konuda bir çalışmamız yok, doğru olan da bu. Milletvekilleri özgür iradeleriyle buna karar verecektir. Şu partinin dosyalarını böyle yapalım gibi bir bakışımız yok. Arkadaşlarımız her dosyaları bağlantılarını da dikkat almak suretiyle kararlarını vereceklerdir diye düşünüyorum.