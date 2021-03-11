Kayıt
15:13 11 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden 4 milyon liralık miras kaldı: ‘Kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz’

    Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybettiği sanılan dededen 4 milyonluk sürpriz miras

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1044007116_0:23:3000:1711_1200x675_80_0_0_a7df163be2295faf28017177fc27d3fb.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103111044007186-Birinci-Dunya-Savasinda-hayatini-kaybettigi-sanilan-dededen-4-milyonluk-surpriz-miras/

    Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşayan 6 kardeşe, 1. Dünya Savaşı'nda hayatını kaybettiğini sandıkları dedeleri Hüseyin Akar’dan 4 milyon lira değerinde muz seraları olan tarla miras kaldı. Aile, savaştan sonra Anamur’a yerleştiği anlaşılan dedelerinden kalan mirası ölümünden 97 yıl sonra öğrendi.

    Denizli'nin Beyağaç ilçesinin Geriçam mahallesinde yaşayan Akar Ailesi, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürlüğü'nden aldıkları bir tebligatla mirasçısı oldukları Mersin'in Anamur ilçesinde içinde muz seraları bulunan 4 dönümlük tarla için kamulaştırma kararının alındığını gördü. 

    Çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan 6 kardeş, Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye-Filistin Cephesi'nde savaşa katılarak hayatını kaybettiği sanılan dedeleri Hüseyin Akar'ın gerçekte yaşamını yitirmediği ve Mersin'in Anamur ilçesine yerleştiğini öğrendi. Beyağaç'taki köyüne dönmeyen, Anamur'da evlenip kendine bir hayat kuran dede Hüseyin Akar'ın burada çiftçilikle uğraştığı, mülk sahibi olduğu ve 1917 yılında Anamur'da hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ailenin avukatı Savaş Honluk nüfus ve tapu müdürlüğünde yaptırdığı bilirkişi incelemesi ile ailenin soybağını ortaya çıkarıp, Mersin Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açtığı dava ile Hüseyin Akar'ın tek mirasçısının 1987'de hayatını kaybeden oğlu İbrahim Akar olduğunu resmileştirdi. 

    Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden beklemedikleri bir anda yaklaşık 4 milyon lira değerinde miras kalan Hüseyin Akar, Nasuh Akar, Ramazan Akar, Samim Gonca, Ayşe Solcun ve yaşamını yitiren İsmail Akar'ın çocukları, ortaklığın giderilmesi için Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Aile, davanın sonuçlanmasını bekliyor.

    ‘Dedemizin geri dönmemesi üzerine şehit olduğu sanılmış, DSİ'den tebligat gelince gerçeği öğrendik’

    Kardeşlerden Nasuh Akar, sürpriz mirasa sevindiklerini belirterek, "Dedemizin 1’nci Dünya Savaşı'ndan geriye dönmemesi üzerinde şehit olduğu sanılmış. Askere alındığında bir tane bebeği varmış. Bize hep ‘şehit oldu’ diye anlatıldı. DSİ'den tebligat gelince gerçeği öğrendik. Dedemizin Mersin' in Anamur ilçesinde arazisi olduğu ve bize miras kaldığı böylelikle ortaya çıktı. Gidip görmedik. Denize yakınmış ve üzerinde sera varmış. Değerinin ‘4 milyon lira’ olduğu söyleniyor. Çok şaşırdık. Altı kardeşiz. Hepimiz sonradan gelen mirasa çok sevindik. Dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz" dedi.

    İlgili konular:

    ABD'de bir köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı
    Huysuz Virjin'in yeğeni Gizem Özköseoğlu: Bizim dışımızda herkes mirastan pay alma derdinde
    700 yıllık kale miras kaldı: ‘Trabzon’da vakıf kurup fakir fukarayı gözeteceğiz, Kızılay’a kan bankası kuracağız’
    Etiketler:
    Muz, sera, Anamur, dede, Birinci Dünya Savaşı, miras, Denizli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Atina’da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi
    Atina'yı polis şiddetine karşı protestolar sardı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet