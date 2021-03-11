Bakan Pekcan: Türk Eximbank, Özbekistan'daki Agrobank ve Turonbank ile kredi anlaşması yaptı

Ticaret Bakanı Pekcan, " Türk Eximbank ülkemizden Özbekistan’a gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatının finansmanına yönelik olarak Özbekistan’da yerleşik Agrobank ve Turonbank ile toplam 31 milyon dolar tutarında iki rotatif bazlı kredi anlaşması imzaladı" ifadelerini kullandı.