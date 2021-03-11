Kılıçdaroğlu: Vallahi de billahi de bu memleketi düzelteceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Sivaslı ilçesinde esnafa “Dürüst ve namuslu insanlar bu memleketi kurtaracak. Vallahi de billahi de bu memleketi düzelteceğim. Bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek” diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Sivaslı ilçesine giderek Belediye Başkanı Hürriyet Şafak’ı makamında ziyaret etti.

Birgün gazetesinin ANKA'dan aktardığına göre Şafak, Kılıçdaroğlu’na halkın ürettiği ürünlerin satışında ve girdi maliyetlerinde sıkıntı yaşadığını belirterek "Geçim kaynağımız tarım. Biz de tarımda reform yapacağız diye geldik" dedi.

İlçeye köprü yaptıklarını belirten Şafak, "Ancak iktidarımızın yaptığı gibi geçiş ücretli değil" diye vurguladı. Şafak, Kılıçdaroğlu’na yapmak istedikleri projelerden de bahsetti.

Kılıçdaroğlu ise, belediye başkanına yakışanın halka eşit hizmet götürmek olduğunu kaydederek, Şafak’ı kutladı.

'Her evde bereket olacak güzellik olacak'

Kılıçdaroğlu, belediyeden ayrıldıktan sonra çiftçi ve esnafı ziyaret etti, köylü kadınlar ile konuştu. Kadınlar, Kılıçdaroğlu’na "Hak, hukuk ve adalet gelecek" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu ise "Beraber yapacağız, bize güvenin, bunu yapacağız. Her evde bereket olacak güzellik olacak. Dürüst ve namuslu insanlar bu memleketi kurtaracak. Vallahi de billahi de bu memleketi düzelteceğim. Bu memlekette hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi.