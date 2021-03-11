Erdoğan: Sağlık ordumuzun fedakarlığı ve güçlü altyapımızla destan yazdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan, 'insanlık için' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadelerini kullandı.

Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık. #insanlıkiçin pic.twitter.com/7hV8pMAunU — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 11, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hemen her sektörümüzü ilgilendiren destek paketleri ve düzenlemelerle ekonomik istikrarı muhafaza ettik" dedi.

Hemen her sektörümüzü ilgilendiren destek paketleri ve düzenlemelerle ekonomik istikrarı muhafaza ettik. #insanlıkiçin pic.twitter.com/Ixb0EJM6ki — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 11, 2021

Erdoğan, "Salgın döneminde 760 bin 71 esnaf ve sanatkara Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında 18,8 milyar TL tutarında kredi kullandırıldı" açıklamasını yaptı.

Esnafımızı, sanatkârımızı, ihracatçımızı yalnız bırakmadık. Gelir ve ciro kaybı desteğinden kira desteğine kadar pek çok önemli uygulamayı hayata geçirdik. #insanlıkiçin pic.twitter.com/1ZQHlkYM0A — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 11, 2021

​