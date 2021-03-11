Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'un 1. yıl dönümünde açıklama: Kabus 2021'de devam etmeyecek

Koronavirüs salgınında geçen son bir yılın değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek" dedi.

Bakan Koca, koronavirüs salgınının birinci yıldönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

"Salgının 1 yıl süren sabrınızı daha fazla zorlamayacağını bilmenizi isterim" diyen Koca, "2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Koca, çok yakında 5 yerli aşı adayının daha insan çalışmalarına başlayacağını belirterek "Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmını sonbahardan önce aşılarsak salgının baskısı ve vakalar azalacak virüsün yayılım hızı düşecek" diye konuştu.

Türkiye’de ilk vakanın üzerinden 1 yıl geçti.https://t.co/P23wyf2mka — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2021

​Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Kovid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın.

- Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri. Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını Kasım'da yaptık.

- Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız .

- Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek.

- Şu an dünyada kullanımda olan 7 aşı var. Aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerdeniz. 50 milyon dozluk anlaşma yaptık. Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmını sonbahardan önce aşılarsak salgının baskısı ve vakalar azalacak virüsün yayılım hızı düşecek.

- Kaybettiğimiz ilk hasta 89 yaşında kronik hastalıkları olan bir eczacıydı. Kovid-19 sebebiyle aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine yaklaştı. Toplam vaka sayımız ise 3 milyona yaklaştı.

- Aşı tamamlanıncaya dek elimizdeki tek silah tedbir. Maskeyle hastalığın bulaşma yollarını kapatmalı, sosyal mesafe ile kişisel sınırlarımızı korumaya almalıyız. Bir yıl boyunca bu sözlerin çok tekrarlandığını söyleyenler çıkabilir, haklılar, anlıyorum.

- Sayısız insan hastalığa basit ihmaller sonucu yakalandı. Tedbirlere uymak için büyük çabalar sarf ettik, küçücük ofislerde, dolmuşta riskten uzak durmak sıradan zorluklar değil.

- Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak.

- Karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden atalım, umutla, geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım. Salgının 1 yıl süren sabrınızı daha fazla zorlamayacağını bilmenizi isterim.