Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19'un 1. yıl dönümünde açıklama: Kabus 2021'de devam etmeyecek

Bakan Koca, koronavirüs salgınının birinci yıldönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.
"Salgının 1 yıl süren sabrınızı daha fazla zorlamayacağını bilmenizi isterim" diyen Koca, "2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek" ifadelerini kullandı.
Koca, çok yakında 5 yerli aşı adayının daha insan çalışmalarına başlayacağını belirterek "Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmını sonbahardan önce aşılarsak salgının baskısı ve vakalar azalacak virüsün yayılım hızı düşecek" diye konuştu.
Türkiye’de ilk vakanın üzerinden 1 yıl geçti.https://t.co/P23wyf2mka— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 11, 2021
Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Kovid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın.
- Türkiye, büyük yarışın olduğu aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biri. Çin'deki üretici ile 50 milyon aşı anlaşmasını Kasım'da yaptık.
- Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız .
- Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek.
- Şu an dünyada kullanımda olan 7 aşı var. Aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerdeniz. 50 milyon dozluk anlaşma yaptık. Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmını sonbahardan önce aşılarsak salgının baskısı ve vakalar azalacak virüsün yayılım hızı düşecek.
- Kaybettiğimiz ilk hasta 89 yaşında kronik hastalıkları olan bir eczacıydı. Kovid-19 sebebiyle aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine yaklaştı. Toplam vaka sayımız ise 3 milyona yaklaştı.
- Aşı tamamlanıncaya dek elimizdeki tek silah tedbir. Maskeyle hastalığın bulaşma yollarını kapatmalı, sosyal mesafe ile kişisel sınırlarımızı korumaya almalıyız. Bir yıl boyunca bu sözlerin çok tekrarlandığını söyleyenler çıkabilir, haklılar, anlıyorum.
- Sayısız insan hastalığa basit ihmaller sonucu yakalandı. Tedbirlere uymak için büyük çabalar sarf ettik, küçücük ofislerde, dolmuşta riskten uzak durmak sıradan zorluklar değil.
- Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak.
- Karamsarlığı, belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden atalım, umutla, geleceğe ilişkin planlarımızla hayata, yarınlarımıza bağlanalım. Salgının 1 yıl süren sabrınızı daha fazla zorlamayacağını bilmenizi isterim.
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