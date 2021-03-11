'CNN Türk ve Hürriyet Gazetesi'nin Ankara ofisi boşaltılıyor'

Demirören Medya Grubu'na bağlı olarak yayın yapan CNN Türk televizyonu ve Hürriyet gazetesinin Ankara bürosu boşaltılıyor.

Medyakoridoru'nun edindiği bilgiye göre TV ve gazetenin bulunduğu Ankara bürosu, yine Söğütözü'nde bulunan başka bir binaya taşınıyor.

Taşınma nedeninin, Doğan Holding'in sahibi Aydın Doğan'ın mülkiyetinde olan binanın kirasının yüksek bulunmasından kaynaklandığı belirtiliyor.

CNN Türk ve Hürriyet, Mart ayı sonunda Söğütözü'ndeki yeni binasında olacak.