8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları için gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

Duvar'ın haberine göre, İstanbul Taksim’de düzenlenen 19. Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" gerekçesiyle ev baskınları ile gözaltına alınan 18 kadın yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alınan kadınların serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, "Gözaltındaki 18 kadından yaşı küçük olan bir kadın ayda bir imza kontrolü tedbiri ile serbest bırakıldı. 4 kadın imza ve yurtdışı çıkış yasağı, diğer kadınlar yalnızca yurtdışı çıkış yasağı tedbiri uygulanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi" denildi.

Gözaltındaki 18 kadından yaşı küçük olan bir kadın ayda bir imza kontrolü tedbiri ile serbest bırakıldı.

4 kadın imza ve yurt dışı çıkış yasağı, diğer kadınlar yalnızca yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. #8MartaDokunma — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) March 11, 2021

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