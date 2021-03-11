İstanbul'da 11 yaşındaki çocuk 16. kattaki evlerinin penceresinden atladı

Beylikdüzü’nde 11 yaşındaki çocuk, 16’ncı kattan evlerinden aşağıya atlayarak yaşamını yitirdi. Çocuğun psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.

Adnan Kahveci Mahallesi'nde 16 katlı bir sitede 11 yaşındaki Ömer Güzel isimli çocuk son kattaki evlerinin camından site bahçesine atladı. Acılar içinde kıvranan çocuk, olay yerine gelen ambulans ile evine yakın özel hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

İHA'da yer alan habere gör çocuğun bilgisayar oyunlarıyla çok vakit geçirdiği ileri sürülürken, polisin çocuğun odasında inceleme yaparak geniş çaplı araştırma başlattığı öğrenildi.