İçişleri Bakanı Soylu: Hakkari'de 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de jandarmanın "terörün finansmanı operasyonu" ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Hakkari'de jandarmanın 'terörün finansmanı operasyonu' ile 482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Soylu paylaşımında, “482 kilo eroin 65 kilo metamfetamin terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha. Tebrikler Jandarma” ifadelerine yer verdi.

4️⃣8️⃣2️⃣ kilo Eroin

6️⃣5️⃣ kilo Metamfetamin



Terörün finansmanı operasyonunda uyuşturucuya Hakkari’de bir darbe daha 👊



Tebrikler @Jandarma 👏👏👏 pic.twitter.com/XDZoBfjuAn — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 11, 2021

​