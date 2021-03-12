Bakan Pakdemirli: Cumhur İttifakı dışında siyaset yapanlar yalanın ipine sarılıyor

Erzurum'un kurtuluşunun 103. yıldönümü kutlamalarına ve sektör toplantısına katılmak üzere kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AK Parti İl Başkanlığında partililere seslendi.

Pakdemirli, Cumhur İttifakı dışında siyaset yapanların yalanın ipine sarıldığını iddia ederken, "Bizim bu davamızda AK Partili olmak hak ve batılın savaşında haktan yana olmaktır. Doğrunun hakkın yanında olmak anlamında AK Partili olmayı önemli buluyorum ve önemsiyorum. AK Parti'nin dışında ya da Cumhur İttifakımızın dışında siyasete baktığım zaman daha ağırlıklı yalanın ipine sarılan veya iftira siyaseti yapan doğru dürüst eleştiri yapamayanların siyasetidir. Burada ki siyasetin topluma millete bir faydası olmaz. Bizim kongrelerimiz bayram havasında geçiyor. Bizde kongrelerden sonra kavga çıkmaz, küslük olmaz. Her aslanın gönlünde mutlaka bir şeyler yatar. Bu partide çalışana emek gösterene eninde sonunda imkan ve yer vardır" dedi.

"Buraya üyeyseniz bilin ki Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşısınız" diyen Pakdemirli "Türkiye açısından her yüzyılın bir lideri vardır. Bu yüzyılın lideri de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu sadece ben değil yeni seçimi kaybetmiş olan Trump diyor ki uluslararası bir siyasi oyuncu. Bu dışarıdan çok daha gözüküyor ama içeride muhalefet olduğu için görünmüyor. Türlü oyunlara rağmen Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuz sürece Türkiye daha iyi bir konuma gelecek" ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli yarın kentte Erzurum'un kurtuluşunun 103. yıldönümü kutlamalarına katıldıktan sonra Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade ve Egemenlik salonunda HAYGEM Projesi tanıtımı ve sektör toplantısına katılacak.