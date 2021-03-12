E-ticarette yeni düzenleme: Satıcılar üzerindeki denetim artırılıyor

Yeni dönemde e-ticaret platformları ve buralarda ürün satan mağazalar üzerinde sıkı denetim başlatılacağı öğrenildi. Buna göre, müşterileri mağdur eden e-ticaret platformlarına idari para cezaları ve çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

E-ticareti denetim kapsamına alacak 'Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu' bugün (12 Mart) itibarıyla yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte, internetten ürün satan mağazalar üzerindeki denetim artırılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, e-ticaret ile ilgili bu yeni düzenlemeyi değerlendiren Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu şunları söyledi:

“Artık vatandaşı mağdur edebilecek her dikkatsiz adımın ciddi yaptırımları olacak. Böylece e-ticaret sektörüne olan güven daha da artacağı gibi, vatandaşı mağdur eden platformlara 50 ila 500 bin lira arasında idari para cezaları da uygulanacak."

'Denetim mekanizmasıyla e-ticaretin hızlı büyümesi teşvik edilecek'

Çevikoğlu ayrıca, e-ticaretin hızlı bir büyüme gösterdiğini söyledi ve “Türkiye’de e-ticaretin hacmi 2020 yılında 200 milyar liranın üzerine çıktı. Bu seviye Türkiye’nin önünde uzun ve başarılı bir yol olduğunu gösteriyor. Bu tip denetim mekanizmaları ile de gelecekte e-ticaretin çok daha hızlı büyümesi teşvik edilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Çevikoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemi döneminde vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 40’ın üzerinde satıcı hakkında inceleme başlatmıştık. İnceleme sonucunda birçok üründe fahiş fiyat uyguladığını tespit ettiğimiz satıcılarla yolları ayırdık. Vatandaşın mağdur olmaması var gücümüzle çalışıyoruz."