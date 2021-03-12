Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Akkuyu Nükleer Güç Santrali paylaşımı: Bütün enerjimizle 2023'e

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sosyal medya hesabından Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin inşasının temel atma törenine dair görüntüleri paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 'Bütün enerjimizle 2023'e' başlığı ile sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Videoda, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin üçüncü ünitesinin inşasının başlaması nedeniyle düzenlenen temel atma töreninin görüntülerine yer verildi.