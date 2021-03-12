Engin Ardıç'tan Ertuğrul Özkök'e: Bunu aklın sıra 'muhafazakârlarla aramızı bozmak' için yapıyorsan avucunu yalarsın

Sabah yazarı Engin Ardıç, Oğuz Atay'ın güncesiyle ilgili yazısı nedeniyle Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi. Ardıç, "Bunu aklın sıra 'muhafazakârlarla aramızı bozmak' için yapıyorsan avucunu yalarsın. Yoksa Barcelona'da başına gelenlerin intikamını mı almaya çalışıyorsun?" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, 'En ünlü edebiyat güncesini o gün ölü evinden kim aldı' başlığıyla yayımlanan yazısında kendisini 'olağan şüpheliler' arasında gösteren Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi.

'Ertuğrul faciası' başlıklı yazısında sözlerine "Dostum sandığım Sefa Kaplan ortaya atmış, kültür dedikodusu yazarı İhsan Yılmaz diye bir adam yangına körükle gitmiş, muhalefet yapıp yeni efendilerini zor duruma düşürmemek için kıvranan ve kendini çarçur konulara veren Ertuğrul Özkök de üstüne balıklama atlamış" diye başlayan Ardıç, şöyle devam etti:

"Bir Cihangir muhabbeti. Ertuğrul, bendenizi 'öldüğü gece Oğuz Atay'ın evinden günlüklerini çalmış olabilecek olağan şüphelilerden biri' olarak gösteriyor! Yani hırsız diyor. Buna ancak 'çüş' denir. Belki 'oha' da denir."

İhsan Yılmaz'ın daha da ileri giderek 'Oğuz Atay'ın ölümünden sonra evin balkonuna tırmanarak içeri girip kahverengi plastik kaplı defteri koltuğunun altına sıkıştırarak gözden kaybolan kişi ya da kişilerden' söz ettiğini ifade eden Ardıç, "Bunu, rahmetlinin yarattığı hayali kişilerden Olric'e de bağlamış" dedi. Ardıç, şunları söyledi:

"Uygun bir hakaret bulsam edeceğim ama... Olağan şüpheliler bendeniz, Ayhan Aktar ve Barlas Özarıkça. Neden mi? Rahmetlinin evine sıkça girip çıkarmışız... Yalnızca iki kere gitmiştim. Şimdi adresi bul deseniz bulamam. Rahmetliyi ölümünden 'birkaç ay önce' görmüştüm son olarak... Londra'ya tedaviye gitmeden önce... Ondan sonra ilişkimiz 'mektup yazmaktan' ibaret kaldı. Cep telefonu, internet vb. henüz icat edilmemişti."

'Bunu da araştırsanıza Cihangir çocukları'

Aralarının son zamanlarda biraz soğuk olduğunu ve o sıralar Oğuz Atay'ın Yeniköy'de kendi evinde değil, yakın dostu Altay Gündüz'ün Mecidiyeköy'deki evinde öldüğü haberinin geldiğini anlatan Ardıç, "Bunu da araştırsanıza Cihangir çocukları... Pakize'ye sormak da mı aklınıza gelemiyor?" diye yazdı.

Ardıç, Özkök'ün söz konusu yazısında kendisinin Playmen dergisinde yazdığını hatırlatmasını da eleştirdi. "Ertuğrul aklı sıra bana kamış atmak için 'Playmen dergisinde yazmış' olduğumu parçalı köşesinin hem de iki yerinde hatırlatıyor. Bunda utanılacak bir yan göremiyorum Ertuğrul" ifadesini kullanan Ardıç, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bunu aklın sıra 'muhafazakârlarla aramızı bozmak' için yapıyorsan avucunu yalarsın. Yoksa Barcelona'da başına gelenlerin intikamını mı almaya çalışıyorsun? (Meraklıları konuyu hatırlayacaklardır.) Diğer bir kamış çabası olarak bana yönelttiğin 'iktidarın en hızlı kalemşoru' lafını da hiç ciddiye alacak değilim.

'Saçma sapan magazin yazılarına beni meze yapma'