Rus geleneksel çalgılarıyla İstiklal Marşı

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Facebook’tan yayınladığı video ile İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümünü tebrik etti.
Videoda İstiklal Marşı, Rus geleneksel çalgılarıyla icra edildi.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümü vesilesiyle, marşın Rus geleneksel çalgılarıyla icra edildiği bir video yayınladı.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Facebook’tan yayınladığı video ile İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıldönümünü tebrik etti.
Videoda İstiklal Marşı, Rus geleneksel çalgılarıyla icra edildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)