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    Çavuşoğlu: Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı

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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'la diplomatik düzeyde temasların başladığını duyurdu. Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de atarız. Aynı şey BAE için de geçerli. İlişkilerimiz de gayet iyiydi" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'la başlayıp Özbekistan ve Kırgızistan'la devam eden ziyaretlerini Katar’da noktaladı. Çavuşoğlu, Türkiye’ye dönüş yolunda TRT Haber Dış Haberler Müdürü Özcan Tikit’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı

    Türkiye ile Mısır arasında diplomatik düzeyde temasların başladığını açıklayan Çavuşoğlu, "Taraflar bir ön koşul mu öne sürüyorlar? Bir türlü o beklenen somut görüşmeler başlamıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi: 

    • “Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan da gelmedi bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Bir ön koşul yok, ama yıllarca bağlar kopuk olunca, bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor…
    • Yıllardır ister istemez bu kadar kopuk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Yani bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji çerçevesinden, yol haritası çerçevesinden görüşmeler oluyor. Hem istihbarat hem diplomatik düzeyde temasımız var. Önümüzdeki günlerde yine diplomatlar düzeyinde de istihbarat düzeyinde de görüşmeler olacak.”

    'Katar'ın daha somut adımlar atmak istediğini gördük'

    Çavuşoğlu, Doha’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Tani ile yaptığı görüşmelerle ilgili olarak şunları söyledi:

    • “Özellikle sahadaki insani durum karşısında Katar'ın daha somut adımlar atmak istediğini gördük ve bunu bakanlar düzeyinde gerçekleştirme kararı aldık. Rejimin kontrol ettiği yerlerde Rusya'nın bir etkisi var rejim üzerinde, bizim diğer yerlerde var, Katar'ın sahada girişimleri var ama bu çalışma Cenevre sürecine ya da başka süreçlere alternatif değil, bu tamamlayıcı.”

    'ABD ile S-400 konusunda Girit modeli konuşulmadı'

    Çavuşoğlu ABD yönetimiyle görüşmelere de değindi. Görüşmelerde S-400 konusunda Girit modelinin konuşulmadığını vurguladı.

    Suudi Arabistan ve BAE mesajı: Daha ılımlı görüyoruz

    Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gerilen ilişkilerin de olumlu mesajlarla düzelmeye başladığı sinyalini verdi:

    • "Abu Dabi'den daha olumlu mesajlar görüyoruz. Türkiye'ye yönelik olumsuz kampanyaların azaldığını görüyoruz. Bunlarla hiç bir derdimiz yok ama onların bize yönelik olumsuz tutumları vardı. Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de atarız. Aynı şey BAE için de geçerli. İlişkilerimiz de gayet iyiydi.
    • Kaşıkçı cinayetinden sonra onlar bunu ikili mesele yaptılar maalesef, oysa bu ikili mesele değildi. Bu, önemli bir kişi için adalet arayışıydı ve cinayeti işleyenler yargı önünde hesap versin, adalet yerini bulsun dedik."
    Etiketler:
    S-400, ABD, Birleşik Arap Listesi, Suudi Arabistan, Mısır, Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu
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