Şentop: Gergerlioğlu'nun kesinleşen yargı kararı dün akşam Meclis'e geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki kesinleşen yargı kararının dün akşam (11 Mart 2021) Meclis'e geldiğini açıkladı.

"Dün akşam gelmiş. Onu da değerlendireceğiz" diyen Şentop, devamında "Yargıtay kesin hükmü verdikten sonra il derece mahkemesine gidiyor, sonra Adalet Bakanlığı üzerinden Cumhurbaşkanlığı'na, oradan da TBMM'ye geliyor. Dün akşam itibariyle gelmiş" ifadesini kullandı.