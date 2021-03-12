Ağrı Belediye Başkanı Sayan: Nuh'un gemisi Şırnak'ta olsa bile karadan yürütüp Ağrı'ya getireceğim

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Nuh'un gemisine dair tartışmalarla ilgili konuştu. Şırnak'ta olduğunu savunanlar için "Vallahi yalan söylüyorlar" diyen Sayan, "Eğer Nuh'un gemisi Şırnak'ta olsa bile karadan yürütüp Ağrı'ya getireceğim. Bu da böyle bilinsin" ifadesini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın "Nuh’un gemisinin karıda buzu da tahtası da Ağrı Dağı'ndadır, bunu da dünyaya burada söylemek istiyorum" şeklindeki açıklamasıyla gündeme gelen tartışmada yeni gelişme yaşandı.

Sayan, "Nuh'un gemisi burada" diyen Şırnaklıların "Savcı Bey'in iddiası Tevrat'a dayanıyor. Ancak Nuh'un gemisinin burada olduğu Kuran-ı Kerim'de geçiyor" şeklindeki açıklamasını aktaran Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'a bir açıklama yaptı.

'Nuh'un gemisi 5137 metrelik Ağrı Dağı dururken 2 bin metrelik Cudi'ye niye otursun?'

Buna göre Sayan, "Vallahi yalan söylüyorlar" dedi. "Kuran-ı Kerim'de 'Cudi' diyor. 'Şırnak' demiyor ki. Ağrı'nın da Cudi bölgesi var" ifadesini kullanan Sayan, şöyle devam etti:

"Kaldı ki Nuh'un gemisi 5137 metrelik Ağrı Dağı dururken 2 bin metrelik Cudi'ye niye otursun? O zaman Büyük Tufan'da, rakımı 2000 olan Erzurum'u su basmamış olmalı. Bıraksınlar bu işi. Ha şunu da söyleyeyim, eğer Nuh'un gemisi Şırnak'ta olsa bile karadan yürütüp Ağrı'ya getireceğim. Bu da böyle bilinsin."

Sayan daha önce de "Herkes Ağrılıdır. Çünkü dünyadaki bütün canlılar Nuh'un gemisi ile kurtulanların soyundandır. Dolayısıyla Trump da, Obama da Ağrılıdır" açıklamasını yapmıştı.