Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru kılavuzunun yayımlandığını açıkladı.

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek, başvuru ücreti ise 145 lira olarak belirlendi. Başvuru işlemleri 22 Mart'ta sona erecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.