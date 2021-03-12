Koronavirüse dair yeni genelge: Rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analizin yapılması sağlanacak

Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı önlemleri artırdı. Yayınlanan yeni genelgeye göre, rastgele seçilen numunelerde mutasyonun tespitine yönelik analizin yapılması sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı, 76 şehirde 41 bin 552 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak tedbirlere ilişkin olarak illere yeni genelge gönderdi.

Genelgede, "Ziyaret ve toplanmaların önlenmesine yönelik mesajlar medya ve sosyal medya kanalları kullanılarak, camilerde hutbeler yoluyla, muhtarlar ve toplumdaki kanaat önderleri vasıtasıyla anlatılacak. Kamusal alanların girişinde (Banka, PTT, market, pasaj, işhanı, AVM ve pazar gibi) içeride aynı anda bulunabilecek kişi sayısını gösteren tabela asılacak" denildi.

'Kamusal alanda HES kodu sorgulaması yapılacak'

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, genelgede şu ifadelere yer verildi: