THY'den 'İstiklal Marşı' klibi: 'Bu vatan tam 100 yıldır aynı marşı söylüyor'

Türk Hava Yolları (THY), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için hazırladığı video klipte Türkiye'deki bölgelerden kaydedilen sesleri İstiklal Marşı'na uyarladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için 'İstiklal'in Sesi' adlı film hazırladı.

Türk Hava Yolları (THY), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için bir video klip hazırladı.

'İstiklal'in Sesi' isimli video klipte, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden kaydedilen sesler İstiklal Marşı'na uygun olacak şekilde kurgulandı.

Klipte ayrıca, "Kulak verin, Bu vatan tam 100 yıldır aynı marşı söylüyor" ifadelerine yer verildi.

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Each of the sounds rising out from the country; is the #SoundOfIndependence 🇹🇷



Our Turkish National Anthem is 100 years old! Happy 100th anniversary of the adoption of our Independence March. #TurkishAirlines pic.twitter.com/YcTSkufYnG — Turkish Airlines (@TurkishAirlines) March 12, 2021

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