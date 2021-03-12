Kayıt
15:45 12 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    CHP İstanbul Sağlık Komisyonu’ndan pandeminin birinci yılında 11 maddelik çağrı

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 15
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/02/1043139932_0:4:1200:679_1200x675_80_0_0_1f8789935b0960013df65af770fa4b24.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103121044016433-chp-istanbul-saglik-komisyonundan-pandeminin-birinci-yilinda-11-maddelik-cagri/

    CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu, koronavirüs pandemisinin birinci yılında düzenlediği basın açıklamasında ‘Pandemi’nin 1. Yılı’ raporunu paylaştı. Yapılan basın açıklamasında Sağlık Bakanlığı ve hükümete 11 maddelik talep listesi çağrısında bulunuldu.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu, bir yıldır devam eden koronavirüs pandemisini güncel durumu değerlendirmek amacıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dt. Ahmet Gürbüz tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında ‘Pandeminin 1. Yılı’ başlıklı rapor paylaşıldı ve bir yıllık süreç değerlendirildi

    ‘Gelişmiş ülkeler salgının en başında birçok aşı için ön sipariş verirken, ülkemizde tek aşı için anlaşma yapılmıştır’

    Konuşmasında pandeminin güncel seyrinden bahsederek yurtdışından getirilen aşı sayısının ve aşılama hızının yetersizliğinin altını çizen Gürbüz, ‘’Türkiye pandeminin birinci yılında toplam olgu sayısında dünya dokuzuncusu; yeni olgu sayısında ise dünya sekizincisidir. Oysa Türk Tabipler Birliği (TTB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilimsel Danışma Kurulu ve diğer bilim insanları aylarca öncede defalarca uyarmışlardı. Salgın hastalıkların yönetiminde yüzyıllardır bilinen ve ülkemizin Cumhuriyet’in ilk yıllarında başarıyla uygulamış olduğu kurallar da göz ardı edilmiştir. Maalesef birçok gelişmiş ülke salgının en başında birçok aşı için ön sipariş verirken, ülkemizde tek aşı için anlaşma yapılmıştır. Onun da sağlanmasında çok büyük sıkıntılar vardır. 

    ‘Türkiye’de koronavirüsün mutant şuşları çoğalıyor, bunların hangi oranda ve nerelerde saptandığı maalesef açıklanmamaktadır’

    Şu anda yeterli aşı olmadığı için 28. günde yapılması gereken ikinci aşıların aralığı 35-40 günlere uzadığına dair şikayetler almaktayız. Ayrıca ülkemizde mutant suşların hızla çoğaldığı bilinmektedir. Fakat bu mutant suşların hangi oranda ve nerelerde saptandığı maalesef açıklanmamaktadır. Sağlık Bakanlığı pandeminin başlangıcından itibaren gerçek verileri gizlemiş; bilim insanları ve halk ile paylaşmaktan kaçınmıştır’’ şeklinde konuştu.

    ‘Salgın nedeniyle istihdam ve iş kaybı 13 milyon düzeyine ulaşmıştır’

    İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu Başkanı Gürbüz, açıklamasında iktidar tarafından yürütülen pandemi sürecinde halk sağlığı yerine ekonomik gereksinimlerin ön planda tutulduğunu belirtti ve ‘’Dünya Sağlık Örgütü salgın kontrolünde normalleşmenin ne zaman, hangi kademelerle ve hangi aralıklarla yapılacağını net kurallarla belirlemiştir. Ülkemizde ise 11 Mayıs’ta henüz sahiller, parklar, küçük işyerleri kapalıyken büyük kapalı alışveriş merkezleri açılmıştır. Sadece bu tek örnek bile açılımın tek kriterinin ekonomi olduğunu göstermeye yeterlidir. Salgın nedeniyle istihdam ve iş kaybı 13 milyon düzeyine ulaşmıştır.

    ‘Ücretsiz izne ayrılma en çok kadınları etkiledi’

    Ayrıca, bu süreçte Milletler Kalkınma Fonu araştırmasına göre işten çıkarılma ve ücretsiz izne ayrılma en çok kadınları etkilemiştir. İş-Kur’un ve diğer kaynakların sağladığı yardımlar salgın dönemindeki gelir kaybını karşılamaktan çok uzaktır. 24 Mayıs itibariyle mali teşvik paketinin milli gelire oranı kategorisinde Türkiye, yüzde 3.78 oranıyla G20 üyesi 19 ülke arasında ise 14. sırada yer aldı. Ayrıca verilen bu destek bütçeden değil, Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonundan karşılandı’’ dedi.  

    ‘Salgının başında gerek kamu gerekse özel hastanelerde sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanamadı’

    Konuşmasına sağlık merkezlerinin yetersizliğine ve pandemi sürecinde büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına gerekli koruyucu ekipmanların bile sağlanamadığını belirterek devam eden Gürbüz, ’Salgının başında gerek kamu gerekse özel hastanelerde sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanamadı. Kamuya destek vermek isteyen özel kişi ve kurumların yardımları da geri çevrildi. Uygun olmayan çalışma koşulları nedeniyle 10 Mart itibariyle 385 sağlık çalışanı yaşamını kaybetmiştir. TTB’nin Ocak 2021’de aile hekimleri arasında yaptığı ankete göre, kötü çalışma koşulları nedeniyle sağlık çalışanlarının yüzde 69’u, her 7 aile hekiminden biri koronavirüse yakalanmıştır. 

    ‘En önemli sorunlardan biri Aile Sağlığı Merkezlerinin yer ve binalarının yetersizliği ve uygunsuzluğu’

    Bu süreçte yaşadığımız en önemli sorunlardan biri de hizmet verilen Aile Sağlığı Merkezlerinin yer ve binalarının yetersizliği ve uygunsuzluğu olmuştur. Sağlıkta dönüşüm programı ile kamucu anlayışın yok edilmesi, özelleştirilmeye çalışılması, sağlık kurumlarının kadrolarının bölünmesi ve dağıtılması, ebe, hemşire, personel eksiklikleri, birinci basamakta başta aşılama, izlem ve filyasyon çalışmaları olmak üzere verilen hizmetin bütününde aksamalara yol açmıştır. 

    ‘İktidar salgını yürütme başarısızlığını halkın üzerine yıkmaya çalıştı’

    Tüm bu yetersizliklere rağmen iktidar salgını yürütme başarısızlığını ‘Maske-mesafe-hijyen’ koşullarına uymaması nedeniyle halkın üzerine yıkmaya çalışmıştır. Ancak yoksul halka ücretsiz maske sağlanamamış, üretilen maskelerin kalitesi denetlenmemiştir’ diye konuştu.

    11 maddelik talep listesi

    Gürbüz, salgın sürecinin sağlıklı birlikte yürütülebilmesi adına yapılması gerekenleri sıraladı: 

    - Yöneticiler kurallara titizlikle uymalı, halkın maske-mesafe kurallarına uyumu, açılım yapılan yerlerde kurallara uyum denetlemelidir. Maske üretim kalitesi denetlenmeli, yoksul halka ücretsiz maske sağlanmalıdır.

    - Veriler, varyant suş oranları, bulaş kaynakları titizlikle incelenmeli, yerel olarak değerlendirilmeli, şeffaflıkla açıklanmalıdır. Test sayıları arttırılmalı, pozitif vakaların izole edilmesi için olanak sağlanmalıdır.

    - İlgili tüm kuruluşlarla iletişim-işbirliği ve dayanışma sağlanmalıdır. İl Hıfzıssıhha Kurulları yerel koşulları, verileri yakından izleyerek ve değerlendirerek karar verici ve uygulayıcı merciler haline getirilmelidir.

    - Hızla değişik ülkelerden tüm nüfusumuza yeterli olacak miktarda ve çeşitlilikte aşı temin edilerek, aşılanma iki ay içinde tamamlanmalıdır.

    - Aile hekimliği merkezlerinin binaları kamu tarafından standart projeler dahilinde yapılmalı, sağlık personeli eksikliği giderilmeli, ekipman ve malzeme sağlanarak birinci basamak kurumları güçlendirilmelidir.

    - Diğer 1. basamak birimlerine (okul, belediye, cezaevleri, işyeri, köy sağlık evlerine), ayrıca 2. ve 3. basamak hastanelere yeterli sayıda hekim ve sağlık çalışanı atamaları yapılmalıdır, malzeme desteği sağlanmalıdır.

    - Hekimlere ve sağlık çalışanlarına emeklerinin maddi karşılığı ödenmeli, Kovid-19 birçok ülkede olduğu gibi meslek hastalığı sayılmalıdır.

    - Pandemiden mağdur olan esnafa, işçiye, diğer çalışan ve işsiz tüm kesimlere yeterli sosyal ve ekonomik destek verilmelidir.

    - Vaka sayısı hızla artmaya devam ederse, çalışanlara ekonomik destek verilerek 2-4 haftalık tam kapanma gerçekleştirilmelidir.

    - Vaka sayısı yüksek illerden diğer illere seyahat engellenmelidir.

    - Okulların açılması için sınıf dershane sayılarının çoğaltılması, öğrenci sayılarının sınıflar içinde azaltılması, öğretmen sayı ve kapasitesinin arttırılması, tüm öğretmenler ve okul çalışanlarının hızla aşılanması sağlanmalıdır.

    İlgili konular:

    CHP anketi: Esnafın yüzde 86'sı borçlarını ödeyemedi
    CHP, 'Kovid-19 Salgınının 1. Yılında Emekçilerin Durumu Raporu' hazırladı
    CHP, sağlık çalışanı kadına hakaret ettiği iddia edilen meclis üyesi hakkında soruşturma başlattı
    Etiketler:
    Aile hekimliği, Hijyen, Maske, Sağlık Bakanlığı, İstanbul, İBB, iktidar, Aşılama, Liste, Hastalık, pandemi, Kovid-19, Koronavirüs, CHP, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Arkadaşlarıyla birlikte hobi olarak sportif olta balıkçılığı yaptığını belirten Fatih Yayar, “Keban ilçesi Fırat Nehri'ne ekip halinde gittik. Ava başladık. Başladıktan 1 saat sonraydı. Gördüğümüz balığı aslında beklemiyorduk. Çünkü o bölgede çıkabilecek en büyük balık olarak beklentilerimiz 5-6 kilo civarındaydı. Yarım saat uğraş sonucunda çıkarabildik” dedi.
    Türkiye ve Avrupa'nın en büyük alabalığı Elazığ'da yakalandı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    Türk zırhlısı Ejder Yalçın
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet