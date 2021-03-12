Yunan yayınevinden Fethullah Gülen'e destek

Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan kitap, Yunanistan’da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldü. Yayınevinin müdürü Katerina Markou, katıldığı televizyon programında, Gülen ve yayınlanan kitap hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD’de yaşayan Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan 'A Life of Hizmet (Hizmetin Hayatı)' adlı kitap Yunanistan’da Yunanca piyasaya sürüldü. Kitabın çevirisinin yazar ve avukat Sotiris Livas tarafından yapıldığı belirtildi.

FETHULLAH GULEN : A LIFE OF HIZMET by Jon Pahl



"This book is an excellent source to learn about Gulen'



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​Kitabı yayınlayan Papazisis Yayınları'nın müdürü ve aynı zamandan eski bir milletvekili olan Katerina Markou, MEGA adlı televizyon kanalında katıldığı bir programda Gülen hakkında konuştu.

Yayınevi müdüründen Gülen'e övgü

Markou, Gülen’in geniş bir kitleye ulaşan ve din eğitimi adına yaptıklarıyla sadece Türkiye’de değil, birçok ülkede takdir topladığını ileri sürdü.

Markou'nun, Gülen’i bir dini önder olarak adlandırması da dikkat çekti.

Gülen ile çevrim içi canlı bir söyleşi yaptıklarını dile getiren Markou, MEGA televizyonuna bu söyleşi ile ilgili kısa bir video yayınladı. Markou, FETÖ ele başının Yunanistan hakkında söylediklerini paylaştı.

Gülen'in Markou ile yaptığı söyleşide şu ifadeler yer aldı:

"Yunanistan bizim için çok önemli. İki millet bir dönem kardeş olarak kabul edildi. Bazıları yanlış taktikler ve stratejiler izleyerek bizi arkadaşlardan ve yoldaşlardan ayırdı. Belki bir gün bu insanlar tekrar bir araya gelirler. Ancak bu ortaklık bu şekilde bile yapılabilirse, takdirle ele alınmalıdır. Herhangi bir nedenle herhangi bir tarafı desteklemek istemiyorum. Birisi ister masum olsun ister haksız olsun, o zaman aynı yerde bir arada yaşamaları mümkündür. Hümanizmin de aslında öğrettiği budur. Göründüğü kadar zor olsa da, kaçınılmazdır. Bir ülke, bir sorumluluğun yükünü taşıyamayacağını gösterebilir. Ancak, netleştiğinde hiçbir anlaşmazlık olmayacağını düşünüyorum. Türkiye ve Suriye’de ve birçok ülkede başka bir ülke denince akla ilk gelen Yunanistan oluyor. Yunanistan cesaret gösterdi. Kardeş ülke olduğunu göstermiştir. Ve bu kardeşlik sayesinde onları minnet ve takdirle anıyoruz. Tarihin görkemli sayfalarına süslü altın ve gümüşle böyle yazılacak. Geleceğimiz için birlik ve huzur vaad eden bir tutumdur".