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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu muhtarlarla buluştu: 10 milyon işsizimiz var, her muhtarlığa bir özel kalem müdürü atanırsa mesele biter

    © AA / Sercan Küçükşahin
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202103121044016837-kilicdaroglu-muhtarlarla-bulustu-10-milyon-issizimiz-var-her-muhtarliga-bir-ozel-kalem-muduru/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Manisa’da muhtarlarla buluştu. Yoğun mesaiyle çalışan muhtarlıklara özel kalem müdürü atanması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, bunun hem işsizliği hem de muhtarlıklardaki iş yükünü azaltacağını ifade etti.

    Manisa programı kapsamında bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Belediyeler Birliği var. Belediyelerle ilgili bir kanun çıkarılırken görüş alınıyor. Neden muhtarlar birliği yok, sayısal olarak siz daha fazlasınız. Kendi sorunlarınızı siyasi otoriteye aktarmak için bu birliğe gideceksiniz. Parçalı yapı, sizin gücünüzü azaltır. Siyasi görüşlerinize saygılıyız ama ortak ses çıkarmak açısından muhtarlar birliğinin kurulması çok önemli" diye konuştu.

    Yerel seçimlerde muhtarların da birleşik oy pusulasında yer almasının ve her mahallede ‘muhtarlık evi’ kurulmasının önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların iş yüküne dikkati çekti.

    ‘Birçok işi kendi başınıza yapmaya çalışıyorsunuz, neden bir yardımcınız yok’

    Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    "Birçok işi kendi başınıza yapmaya çalışıyorsunuz. Neden bir yardımcınız yok, milletvekillerinin 3 tane danışmanı var. Belediye başkanlarımızın özel kalem müdürleri ve altta çalışan bir kadrosu var. Muhtarlar için bari yanına bir kişi verin. 10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter. Siz kazanamadığınız zaman, başka biri muhtar olduğu zaman muhtarlıktaki düşüncenin ve bürokrasinin sürdürülmesi açısından böyle bir kişiye ihtiyaç var. Oradaki kişi, yeni muhtar seçilip geldiği zaman eski muhtar zamanında şu dosyalar, şu sorunlar vardı diye anlatacak. Bu söylediklerim hayal değil, olması gereken."

    ‘Muhtarlıkların kendi bütçesi olmalı’

    Büyükşehir yasasıyla köy tüzel kişiliklerinden belediyelere devredilen malların muhtarlıklara iade edilmesi görüşünü savunan Kılıçdaroğlu, muhtarlıkların kendi bütçesi olması gerektiğini, bu bütçenin de belediyelerin aldığı emlak vergisinden ayrılan küçük bir payla oluşturulabileceğini söyledi.

    Muhtarların mahallelerinin sosyal ve ekonomik durumunu en iyi bilen kişiler olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, devletin sosyal yardımlarının muhtarlar aracılığıyla dağıtılmasını, muhtarların mahalleleriyle ilgili alınan kararlarda belediye meclisi toplantılarına katılmasını da önerdi.

    ‘Sizden oy istemeye gelmedim, benim sorumluluğum sizlerin sesini duyurmaktır’

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

    "Sizden oy istemeye gelmedim. Size hakkınızı teslim etmeyenlere sesinizi duyurmak... Benim işim bu. Her görüşten muhtar var. Etnik kimlik, yaşam tarzı ve inanç üzerinden siyaset yapanlar toplumu böler, ayrıştırır. Kimlik üzerinden siyaset yapılmaz. Emeklinin, işsizlerin sorunları var. Bunları çözmek gerekiyor. Siyaseti böyle yaparsak Türkiye'deki kavgayı ve bölünmeyi çözmüş oluruz. Kavgalar zaman kaybına yol açıyor. Siyasetin görevi sorun çözmektir. Eğer siyasetçiler yeni sorunlar yaratıyorsa bu siyaset değildir. Benim sorumluluğum sizlerin sesini duyurmaktır. Bunun mücadelesini vermekteyiz. Biz muhtarlık kanunu hazırladık. Bu teklifimizi Meclise getirdik. Muhtarlarımızın bundan haberi yok. Bu bizim kabahatimiz. Sorunlarınızı çözmek için siyaseten dile getireceğiz."

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    Etiketler:
    sosyal yardım, Belediye, Bütçe, Özel Kalem Müdürü, Muhtarlık, işsizlik, işsiz, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Manisa, Türkiye
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