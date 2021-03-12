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    IKBY, Papa, Pul

    IKBY'den Papa'ya verilen pul hakkında açıklama: İran, Türkiye ve Suriye'nin egemenliğine son derece saygılıyız

    KRI (IKBY)
    Türkiye
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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Irak ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması gündeme gelen hatıra pullarının, IKBY hükümetinin planladığı bir proje olmadığını ve bazı tasarımcılar tarafından önerildiğini belirtti.

    IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Dizayi, IKBY'nin Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği ve Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "Pul bastırma konusu Irak Kürdistan Hükümeti'nin planladığı bir proje değil" ifadesini kullanan Dizayi, "Bildiğiniz gibi dünyanın her yerinde böyle özel günler veya ziyaretlerde pullar belli bir koleksiyon amacıyla basılıyor" dedi.

    Dizayi, bazı grafik tasarımcıların, söz konusu pulları uygun görülmesi halinde basılması ve Papa ziyareti nedeniyle bir hatıra pulu olması amacıyla önerdiğini ve bakanlığa hediye ettiklerini vurguladı.

    Pul basımının belli kurallar ve kanunlar çerçevesinde, hükümetin kararı içinde olacağına dikkati çeken Dizayi, "Bakan Bey kendisi bunun basılmasına karar vermemiş, sadece bir taslaktır ve karar verilecek" ifadesini kullandı.

    Bağdat'ta birkaç milletvekilinin bu pullar konusunda bazı şikayetleri olduğunu ve bu şikayetlerin ise pullarda bir tek Kürtçenin olması, Arapçanın yer almaması olduğunu hatırlatan Dizayi, "Tabii Irak'ta Arapça ve Kürtçe resmi dil olduğu için ikisinin de kullanılması gerekiyor. Hükümetin böyle bir kararı olmadı ya da taslak hükümet tarafından yapılmadı" diye konuştu. 

    Papa Francis, eski şehirdeki kilise meydanında Musul'un tüm savaş kurbanları için dua etti ve barış güvercini havalandırdı.
    © REUTERS / KHALID AL-MOUSILY
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    'İran, Türkiye ve Suriye'nin egemenliğine son derece saygılıyız'

    Bölge ülkelerinin hassasiyetlerini bildiklerini kaydeden Dizayi, sözlerine şöyle devam etti:

    "Irak Kürdistan Hükümeti, Irak Kürdistan Bölgesi için sorumludur. Irak Anayasası içerisinde, belli bir sınır içerisinde bir yetkisi, parlamentosu, hükümeti vardır. Ama bunun dışında tabii komşu ülkeler İran, Türkiye ve Suriye'nin egemenliğine son derece saygılıyız. Keza bu ülkelerden, Irak ve Irak Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğine saygı bekliyoruz"

    Dizayi, pul konusuna ilişkin tepkileri değerlendirerek, "Zannediyorum bu mesele Türkiye'nin iç politikası ve muhalifler hükümetin üzerine yükleniyorlar. Belki bir iç politika amacıyla kullanıyorlar. Bu bizi ilgilendirmiyor. Türkiye'nin iç politik meselesidir. Ama daha önce başka bazı olaylar yaşandı, bunlar diyalog üzerinden bir şekilde çözüldü" diye konuştu.

    Türkiye ve İran ile ilişkilerin son derece iyi olduğuna ve sosyal, ekonomik, politik ve tarihsel ilişkilerin bulunduğuna dikkati çeken ve pul konusunun aklıselim ile çözülebileceğini dile getiren Dizayi, "Dediğim gibi tekrardan altını çizmek istiyorum; bu bir tasarımdır, taslaktır, hükümetin kendi yaptığı bir şey değildir. Sadece birkaç artist, birkaç grafik tasarımcı bunu hediye ettiler" ifadelerini kullandı.

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Irak'ın Erbil kentindeki Franso Hariri Stadyumu'nda düzenlenen ayine iştirak etti.
    © REUTERS / YARA NARDI
    Erbil'deki ayine katılan Papa Francis, Aylan Kurdi'nin babasıyla görüştü
    'Dostane ilişkiler dış politikanın önceliğidir'

    Dizayi, harita meselesinin yıllar evvel birkaç kere yaşandığını ve bunların çözüldüğünü söyleyerek, IKBY hükümetinin politikasının belli olduğunu belirtti.

    IKBY'li yetkili, "Bölgenin istikrarı, bölgenin refahı, bölgenin güvenliği bizim önceliğimizdir. Hem komşu ülkelerle hem bütün dünya ile iyi ilişki, dostane ilişki içerisinde olmak bizim dış politikamızın önceliğidir" mesajını verdi.

    Bu meselenin çözüme bağlanması taraftarı olduklarını vurgulayan Dizayi, "Bu tür şeyler ortaya çıkınca, anlayış içerisinde bunları çözelim. Ankara'daki arkadaşlarımız ve Dışişleri Bakanlığındaki yetkililer de bunları çözmek istiyorlar. Biz de çözmek istiyoruz. Zaten bu kadar büyük bir olay yaşanmadı" dedi.

    Dizayi, sözlerini şu şekilde tamamladı:

    "Türkiye'de de bir sürü şeyler oluyor. Buranın hakkında bir sürü şeyler söyleniyor. Partiler, muhaliflerce. Ama biliyoruz, bu Türkiye'nin resmi tutumu değil. O yüzden biz de fazla yüklenmiyoruz. Hatta geçen sene bir parti lideri 82 plaka Kerkük, 83 plaka Musul dedi. Biz bir şey demedik. Çok şeyler söyleniyor ama her gün bunlara cevap vermek, bunlara karşı çıkmak hoş değil. Önemli olan resmi tutum nedir, biz onun üzerinde çalışıyoruz. Bizim resmi tutumumuz, politikamız bellidir ve Ankara'nın da resmi tutumu, politikasını da çok iyi biliyoruz. İyi ilişkiler içerisindeydik ve bu ilişkilerin devam etmesi taraftarıyız".

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    Etiketler:
    Papaz, Türkiye, harita, Irak, IKBY
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