Batman’da 2 öğrencinin öldüğü kaza sonrası 4 öğretmen açığa alındı

Batman'ın Sason ilçesinde, öğrenciler ile tekstil işçilerinin taşındığı minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 2 öğrencinin hayatını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si müdür 4 öğretmen açığa alındı.

Batman Sason'da çarşamba günü sabah sabah saatlerinde Gürgenli köyü mevkisinde meydana gelen kazada, ididaya göre öğrencileri taşıyan 16 kişilik servis minibüsüne bölgede çalışan tekstil işçileri de alındı.

Minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, öğrenci Yasemin ve Selim Barlık kardeşler yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü tutuklandı.

Kazaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler Sason ilçesinde inceleme başlattı. Müfettişler, yaptıkları incelemede kazada ihmalleri bulunduğu tespit edilen Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü Ayten Türk, Sason İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Özmen ve okul müdür yardımcıları Ahmet Kaplan ile Murat Kahraman açığa alındı.