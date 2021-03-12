CHP’li başkanın evine baskın: ‘Çocuklarım yüzüstü yere yatırılarak darp edildi’

CHP'li İlçe Başkanı Turgut İncel ve oğullarının evine 'silah olduğu' ihbarı gerekçe gösterilerek baskın düzenlendi. Evinde bir şey bulunmadığını söyleyen Tuncel, "Koçbaşıyla kapılarımız kırıldı. Çocuklarım yüzüstü yere yatırılarak darp edildi. Rapor alıp suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel ve oğullarının evine dün gece saatlerinde polis tarafından baskın düzenledi.

Koçbaşı ile evin kapıları kırılırken, evde uzun süre arama yapıldığı belirtildi. ‘Evde silah olduğu’ ihbarı ile eve baskın düzenlendiği, yapılan aramalarda ise bir şey bulunmadığı öğrenildi. 1.5 saatlik aramanın ardından polis evden ayrıldı.

CHP’li İncel, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Sputnik’e konuşan İncel, baskın sırasında evde olmadığını ve hem kendi evi, hem de iki oğlunun evine baskın düzenlendiğini söyledi. İncel yaşananları şöyle anlattı:

“Gece Saat 02.30’da ev basılmış, koçbaşıyla kapıların hepsini kırmışlar. Ben evde değildim, çocuklar evdeydi. Hiç kapı çalınmadan kapıların hepsini kırmışlar, çoluk çocuğu yere yatırmışlar. Benim hanımım ‘burası ilçe başkanının evidir, burası dağ başı mı, evi bu şekilde basıp dağıtıyorsunuz?’ diye tepki göstermiş. ‘Bizim için her yer dağ başıdır’ demişler. ‘Niçin evimizi arıyorsunuz?’ demiş ‘evde silah varmış’ demişler.”

'Rapor alıp suç duyurusunda bulunduk'

Çocuklarının yüzüstü yere yatırılarak 1.5 saat bekletildiklerini ve darp edildiklerini söyleyen İncel, darp raporu aldıklarını ve suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

İncel, "Benim evimin arama emri yok, savcılık vermemiş. Benim oğlanın evinin arama emri verilmiş ama hem oğlumunkini bastılar hem benimkini hem de diğer oğlumunkini bastılar. Hepsini yere yatırmışlar, hakaret etmişler aileme. Oğlum darp edildi, darp raporu aldı. Bununla ilgili savcılığa başvurup şikayetçi oldum. Hiçbir şey bulamamışlar evde. Bizi korkutmak istiyorlar ama kimse bizi korkutamaz. Ben bayrağımı burada dalgalandıracağım ve yasal yoldan da her türlü şikayette bulunacağım. Evdeki eşyalar kırılmış, çocukları 1.5 saat yüzüstü yere yatırmışlar, tekme tokat vurmuşlar. 7-8 polis içeride oğlumu darp etti. Hiçbir şey demeden evden çekip gitmişler” diye konuştu.

CHP: Yıldıracağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz

CHP Diyarbakır İl Örgütü de konuyla ilgili sosyal medya üzerinden, “CHP Hazro İlçe başkanımızın evine şafak baskını yapıp, koçbaşıyla kapısını kırıp, 1.5 saat yüz üstü yatırıp, ailesini darp edip, sonra yanlış ihbar diyip bizi yıldıracağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sonuna kadar takipçisi olacağız” şeklinde paylaşımda bulunarak olaya tepki gösterdi.

CHP #Hazro İlçe başkanımızın evine #şafak baskını yapıp, koç başıyla kapısını kırıp, 1,5 saat yüz üstü yatırıp, ailesini #darp edip ,sonra yanlış #ihbar diyip bizi yıldıracağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Sonuna kadar takipçisi olacağız.@herkesicinCHP #Diyarbakır pic.twitter.com/XfY6oRUf0N — CHP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI (@ChpDiyarbakir21) March 12, 2021

Yarın saat 12.00’da il binası önünde basın açıklaması yapılacağı belirtildi.